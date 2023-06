VP-Mahrer: Klima-Straftäter blockieren wieder Wien – Bürgermeister schaut weiter weg

Kein Ende der Sabotage an der Zivilbevölkerung – Rechtliche Konsequenzen dringend notwendig

Wien (OTS) - Nachdem es um die Klima-Straftäter in den vergangenen Wochen in Wien ruhiger wurde, kam es heute wieder zu einer Blockade im Frühverkehr. Konkret wurde der Ring mit einem Protestmarsch lahmgelegt. Auch die Polizei musste in einem Großaufgebot einmal mehr einschreiten. „Nicht nur in Wien ist zu beobachten, dass die Aktionen der „Klima-Straftäter“ nur eine Sabotage des öffentlichen Lebens und insbesondere des Berufsverkehrs im Sinn haben“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadt Karl Mahrer.

Das Problem mit den andauernden Blockade-Aktionen muss endlich auch von Seiten der Stadt Wien ernst genommen werden. „Die Wienerinnen und Wiener erwarten sich, dass der Bürgermeister hier klar Stellung bezieht“, so Mahrer. Gleichzeitig brauche es auch eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen an die derzeitigen Herausforderungen. „Aktionen wie diese haben nichts mehr mit dem Klimaschutz zu tun. Wer die Gesellschaft laufend mutwillig sabotiert, muss auch mit Konsequenzen rechnen“, so Mahrer abschließend.

