Tauschen, Teilen, Spielen – WIENXTRA eröffnet ersten offenen Spieleschrank Wiens

Dienstag, 4.7. von 16:00-17:00, vor der WIENXTRA-Stadtbox 22., Barbara-Prammer-Allee 11

Wien (OTS) - Wir laden Sie herzlich zur Präsentation des ersten offenen Spieleschranks der Stadt ein.

Die Stadt ist um einen Ort des Teilens und Tauschens reicher: WIENXTRA und die Lokale Agenda 21 präsentieren den ersten offenen Spieleschrank Wiens. Nach dem erfolgreichen Konzept der öffentlichen Bücherschränke wartet vor der WIENXTRA-Stadtbox in der Seestadt ein Schrank befüllt mit Gesellschaftsspielen, wie UNO, Mensch-Ärger-Dich-Nicht und Co auf neue Spieler_innen. Der Spieleschrank gibt Kindern und Jugendlichen einen weiteren Freiraum in der Stadt, der sich an ihren Bedürfnissen orientiert. Zudem fördert die Aktion das Miteinander im Grätzl und stärkt eine gute Nachbarschaft.

