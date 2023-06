Rechtzeitig vor dem Urlaub: Reiseversicherung via App

Ab sofort kann der Reiseschutz direkt über die losleben-App der Wiener Städtischen abgeschlossen werden. Die Kfz-Werkstattsuche ist ein zusätzliches Service auf der Website.

Wien (OTS) - Rasch und einfach – das sind die Ansprüche der Kunden, wenn es um das Thema Online geht. Die Wiener Städtische trägt diesem Wunsch Rechnung und hat zwei weitere digitale Innovationen entwickelt. Ab jetzt können Reisende ihren Schutz nicht nur online über die Website der Wiener Städtischen abschließen, sondern auch über die losleben-App. „Der neue losleben-Shop hebt unsere App auf ein neues Level und bietet unseren Kund:innen ein besonderes digitales Nutzererlebnis. Gerade vor der beginnenden Urlaubssaison schaffen wir für unsere Kund:innen damit einen komfortablen Mehrwert“, sagt Wiener-Städtische-Vorstandsdirektorin Sonja Steßl.

losleben-Shop mit besonderer Convenience

Der digitale Abschluss ist rasch und unkompliziert. Nach der Abfrage des individuellen Kundenbedarfs folgt die passende Produktempfehlung. Durch die Vorabregistrierung in der App werden alle Kundendaten automatisch übernommen, nach dem Abschluss die digitale Versicherungspolizze sowie alle für den Vertrag relevanten Unterlagen per E-Mail zugestellt. Die Shop-Funktion steht on top zu den bereits bestehenden Funktionen der losleben-App zur Verfügung. Zusätzlich bietet die Wiener Städtische weitere digitale Services wie beispielsweise eine Chat-Funktion mit der Serviceline oder einen direkten Zugang zum Kundenportal. Die losleben-App, die best-bewertete Versicherungslösung Österreichs, steht für Apple- und Android-User zur Verfügung. Infos unter: wienerstaedtische.at/losleben.

Werkstattsuche leicht gemacht

Neuigkeiten gibt es für alle, die auf Österreichs Straßen mit dem Kfz unterwegs sind. Im Fall einer Panne oder eines Unfalls kann über das neue Online-Service schnell eine Werkstatt gefunden werden. Das Service bietet eine einfache Ortssuche, Standortabfrage sowie einen Routenplaner. Alle Kontaktdaten zur Werkstatt werden übersichtlich aufgelistet und mit nur einem Klick können Kunden die gewünschte Werkstatt direkt anrufen, ein E-Mail schreiben oder die Website öffnen. Zusätzlich gibt es weitere Vorteile wie zum Beispiel die Reduktion des Selbstbehalts oder ein Hol- und Bringservice. Abrufbar ist das neue Service unter wienerstaedtische.at/werkstattsuche.

Die losleben-App wurde vom viesure innovation center gemeinsam mit der Wiener Städtischen Versicherung weiterentwickelt. Die innovative Werkstattsuche war ein gemeinsames Projekt zwischen viesure, Wiener Städtische und der Experta Schadensregulierungs GmbH.

Die Presseaussendung finden Sie unter wienerstaedtische.at.

