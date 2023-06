ACP Gruppe: Microsoft zeichnet Österreichs größtes IT-Systemhaus als „Microsoft Partner of the Year 2023“ aus

Wichtigste Auszeichnung der IT-Branche geht an die ACP Gruppe Österreich

Wien (OTS) - Die ACP Gruppe Österreich konnte die Microsoft-Jury mit ihrem starken Fokus und ihrer hohen Expertise in den Bereichen Cloud Solutions und IT Security überzeugen. Zahlreiche erfolgreiche Kundenprojekte tragen zur fortschreitenden Digitalisierung des Wirtschaftsstandortes Österreich bei. Die ACP Gruppe beschäftigt derzeit mehr als 50 zertifizierte Cloud-Experten.

ACP holt sich heuer eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen der internationalen IT-Branche. Die Gewinner des „Microsoft Partner of the Year“-Awards werden jedes Jahr im Rahmen eines globalen Bewerbungsverfahrens ermittelt und an jeweils einen Partner pro Land vergeben. Die feierliche Ernennung zum „Partner of the Year“ erfolgt durch Microsoft-CEO Satya Nadella höchstpersönlich in der Konzernzentrale in Redmond.

ACP Gruppe überzeugt mit ihrer Cloud-Kompetenz

Microsoft und die ACP Gruppe treten seit mehr als 20 Jahren als zuverlässige Partner am Markt auf. Mit mehr als 50 Standorten in Österreich und Deutschland ist ACP dabei immer in Kundennähe und als professionelle Ansprechstelle vor Ort. Von dieser engen und vertrauensvollen Kundenbeziehung profitieren beide Seiten. „ Wir freuen uns daher sehr, dass wir unsere erfolgreiche Geschäftsbeziehung nun noch weiter intensivieren und in Zukunft im Bereich der Cloud- und Hybrid Cloud-Lösungen gemeinsam neue Qualitätsstandards setzen können“ , sagt Rainer Kalkbrener, Vorstand der ACP Gruppe in Österreich.

A Journey to the Cloud

Bei der Umsetzung von Cloud-Strategien setzt ACP auf größtmögliche Standardisierung, wobei die Cloud-Journey dennoch mit jedem einzelnen Kunden neu gedacht wird. Kalkbrener: „ Wir haben mit unserem Cloud Adoption Framework ein einzigartiges Modell für die Konzeption, Implementierung und Unterstützung von Cloud-Projekten geschaffen, mit dem wir die Cloud-Journey unserer Kunden einfach machen. Wir tragen alle Erfahrungswerte unserer Cloud-Experten zusammen, können dadurch auf das Knowhow und die Erfahrung unserer gesamten Plattform zurückgreifen und so für jede kundenseitige Herausforderung eine passende Lösung anbieten. Eine individuelle Cloud-Journey statt "One size fits all" – dafür braucht es Knowhow in der Tiefe aber auch in der Breite. “

Mit „ACP Cloud Enablement“ steht zudem ein eigens für dieses Thema kreiertes Ausbildungsprogramm zur Verfügung, welches Mitarbeitenden und Führungskräften einen strukturierten und aufbauenden Leitfaden zur Hand gibt, um lokale Skills und Kapazitäten mit den Capabilities der Plattform ACP in Einklang zu bringen. Dadurch kann ACP stets gewährleisten, dass neue Mitarbeitende dem Thema entsprechend ausgebildet werden und die bestehende Expertise zuverlässig auf dem neuesten Stand bleibt.



Hermann Erlach, General Manager bei Microsoft Österreich, über die Auszeichnung: „Mit dem „Microsoft Partner of the Year“-Award möchten wir herausragende Erfolge und Innovationen von Microsoft Partnern weltweit würdigen. Denn hinter jedem IT-Projekt steht ein verlässlicher Partner, der aus einer Standard-Software eine individuelle Lösung für Kunden möglich macht und dadurch einen großen Mehrwert schafft. Unser Partner ACP arbeitet mit hochqualifizierten Teams, bietet Kunden vielfältige Services rund um das Microsoft-Portfolio und setzt mit dem Ausbildungsprogramm „ACP Cloud Enablement“ wichtige Schritte in der Vermittlung digitaler Kompetenzen. Als Teil unseres Partnerökosystems mit mehr als 4.000 Partnern in Österreich ist ACP eine treibende Kraft für die Digitalisierung unseres Wirtschaftsstandortes. Daher freuen wir uns, ACP als langjährigen Partner mit dem „Microsoft Partner of the Year“-Award 2023 auszuzeichnen.“

Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services der notwendigen Sicherheit und frischen Ideen.

ACP erstellt Audits im Rahmen der Tätigkeit als qualifizierte Prüfstelle gemäß NISG bzw. Cyber Trust Label und berät Kunden bei der Einführung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 sowie TISAX VDA ISA 5.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich und Deutschland ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert*innen sind von international führenden Herstellern wie Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Fortinet, SentinelOne, Apple, Cisco, Dell Technologies, HP, NetApp, Citrix und VMware zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 900 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 2.200 Mitarbeiter*innen.

Mehr Informationen unter: www.acp.at

Rückfragen & Kontakt:

ACP Holding Österreich GmbH

Andreas Stemmer

Leitung Marketing & Kommunikation

Wagenseilgasse 3, A-1120 Wien

Telefon: +43 1 89193 0

Andreas.stemmer @ acp.at