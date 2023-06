Katholische Erwachsenenbildung im Aufwärtstrend

Wirkungsbericht des Forums Katholischer Erwachsenenbildung 2022 vorgestellt

Es liegt noch eine herausfordernde Wegstrecke vor uns! Nach dem behördlichen Veranstaltungsverbot war und ist es nun jedoch wieder Schritt für Schritt möglich, das Vertrauen der Teilnehmer:innen zu gewinnen Bernd Wachter, Bundesgeschäftsführer im Forum Katholischer Erwachsenenbildung 1/3

Kirchliche Erwachsenenbildung ist für Hunderttausende Menschen in Österreich ein unverzichtbarer Ort, um Fragen der Gesellschaft, der Politik, der Religionen aber auch des ganz persönlichen Lebens und Glaubens zu reflektieren Bernd Wachter, Bundesgeschäftsführer im Forum Katholischer Erwachsenenbildung 2/3

Ehrenamtliches Engagement für eine zeitgemäße, kirchliche Erwachsenenbildung in ganz Österreich ist eine wichtige Säule unseres Dachverbandes, weshalb wir im diesjährigen Wirkungsbericht im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Arbeit aller Freiwilligen besonders würdigen Bernd Wachter, Bundesgeschäftsführer im Forum Katholischer Erwachsenenbildung 3/3

Wien (OTS) - Mit knapp über 375.000 Teilnehmer:innen bei etwas mehr als 23.000 Veranstaltungen konnte das Forum gegenüber dem Vorjahr eine äußerst positive Bilanz ziehen. Im Vergleich zu 2021 bedeutet dies in konkreten Zahlen einen Zuwachs von 141.049 Teilnehmer:innen und 8.238 Veranstaltungen.

Dennoch: Die Corona-Pandemie prägte die Erwachsenenbildung auch im Jahr 2022. „ Es liegt noch eine herausfordernde Wegstrecke vor uns! Nach dem behördlichen Veranstaltungsverbot war und ist es nun jedoch wieder Schritt für Schritt möglich, das Vertrauen der Teilnehmer:innen zu gewinnen “, gibt sich Bernd Wachter, Bundesgeschäftsführer im Forum Katholischer Erwachsenenbildung, optimistisch, künftig an die Teilnehmer:innenzahlen vor der Corona-Pandemie anschließen zu können. 2019 zählte das Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich: 700.000 Teilnehmer:innen bei 30.000 Veranstaltungen.

Gute Resonanz auf Veranstaltungen des Forums im Jubiläumsjahr

Positiv war auch die Resonanz auf eine Reihe von Veranstaltungen, die das Forum Katholischer Erwachsenenbildung anlässlich seines 25-jährigen Bestehens initiiert hatte. Rund 300 Kolleg:innen aus Mitgliedseinrichtungen des Forums, Ehrenamtliche sowie an der Erwachsenenbildung interessierte Personen haben daran teilgenommen.

Im Rahmen einer Online-Talkreihe diskutierten Expert:innen aus den Bereichen Bildung, Medien, Soziales, Theologie, Wirtschaft und Ökologie über Zukunftsperspektiven der katholischen Erwachsenenbildung. Im Herbst 2022 fand ein Symposium mit dem Titel „BILDung (in) einer künftigen WELT“ mit 100 Teilnehmer:innen in Wien statt. Zu den Beiträgen der katholischen Erwachsenenbildung für eine lebenswerte Gesellschaft sprachen Bischof Wilhelm Krautwaschl als Referatsbischof für Bildung und Erwachsenenbildung in der Bischofskonferenz zuständig, Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium, Anton Bucher, Professor für Religionspädagogik in Salzburg, die Pastoraltheologin Regina Polak und weitere namhafte Expert:innen.

Das Forum hatte sein Jubiläum zum Anlass einer umfassenden Reflexion seines Schaffens in der kirchlichen Erwachsenenbildungslandschaft genommen. Denn: „ Kirchliche Erwachsenenbildung ist für Hunderttausende Menschen in Österreich ein unverzichtbarer Ort, um Fragen der Gesellschaft, der Politik, der Religionen aber auch des ganz persönlichen Lebens und Glaubens zu reflektieren “, so Bernd Wachter.

Im Herbst 2023 wird ein Sammelband des Forums Katholischer Erwachsenenbildung herausgegeben, in dem u.a. die Ergebnisse der 5-teiligen Talkreihe nachzulesen sind. Der Sammelband spannt den Bogen von der Positionierung katholischer Erwachsenenbildung in Österreich hin zu deren Wirkung auf Gesellschaft und Individuum.

Ebenfalls im Herbst übernimmt das Forum für die nächsten drei Jahre den Vorsitz in der Konferenz der Erwachsenenbildung (KEBÖ), der Arbeitsplattform der im Erwachsenenbildungs-Förderungsgesetz von 1973 anerkannten Österreichischen Erwachsenenbildungsverbände.

Engagement für zeitgemäße, kirchliche Erwachsenenbildung

In den Vorträgen, Lehrgängen und Seminaren und vielen weiteren Formaten der kirchlichen Erwachsenenbildung geht es um die Befähigung zur offenen und dialogischen Auseinandersetzung mit brisanten Themen der heutigen Zeit. Und das vielfach auch im Rahmen digitaler Angebote, die seit Beginn der Corona-Pandemie zunehmend an Fahrt aufgenommen haben.

„Wir optimieren nicht Gewinn, sondern erweitern soziale und menschliche Kompetenz.“ So lautet das Mission Statement des Forums. Gelingen kann dies nur durch den Einsatz von rund 600 Hauptamtlichen und 10.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus über 70 kirchlichen Bildungseinrichtungen.

„ Ehrenamtliches Engagement für eine zeitgemäße, kirchliche Erwachsenenbildung in ganz Österreich ist eine wichtige Säule unseres Dachverbandes, weshalb wir im diesjährigen Wirkungsbericht im Rahmen eines Themenschwerpunkts die Arbeit aller Freiwilligen besonders würdigen “, stellt Wachter abschließend fest.

Rückfragen & Kontakt:

Öffentlichkeitsarbeit Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich

Dr.in Karin Schräfl

+43 (0)676 5390459

schraefl @ forumkeb.at

www.forumkeb.at