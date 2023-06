oekostrom AG als Best Practice-Beispiel für grüne Investments

Wien (OTS) - Die oekostrom AG präsentierte am 21. Juni in ihrer Jahreshauptversammlung signifikante Wachstumserfolge und starke Finanzkennzahlen in ihren Geschäftsbereichen Stromerzeugung, Energiehandel und Energievertrieb. Die oekostrom AG ist eine der größten Bürgerbeteiligungsgesellschaften in Österreich und steht im Eigentum von mehr als 3.000 Aktionär:innen. Knapp 900 davon sind im letzten Jahr dazugekommen.

Die Aktionär:innen, überwiegend Kleinanleger:innen, partizipieren über eine Dividende und einen deutlich gestiegenen Aktienpreis direkt am Erfolg des Unternehmens. Damit hat sich die oekostrom AG einen festen Platz in der Finanzwelt erarbeitet. Zugleich bleibt sie ihrem Gründungsgedanken – saubere Energie für eine gute Zukunft – treu. Die breit getragene Unternehmensstruktur sei dabei ein entscheidender Faktor für den Erfolg, betont das Vorstandsteam Hildegard Aichberger und Ulrich Streibl im Rahmen der Hauptversammlung. „Das Beteiligungsmodell der oekostrom AG ermöglicht uns, Wirtschaft partizipativ zu denken, und macht Investments in ein sauberes Energiesystem für ein breites Publikum attraktiv. Mit der Kraft vieler Menschen treiben wir den Umbau des Energiemarkts voran und schaffen neue Perspektiven“, erklärt das Vorstandsduo weiter.



Wachstumspotenzial durch grüne Investments



Seit Beginn des Jahres 2022 verzeichnete die oekostrom AG in allen Geschäftsbereichen ein deutliches Wachstum, etwa einen Zuwachs von 20 % bei den Kund:innen auf rund 100.000. Die Anlagenkapazität konnte seit Anfang 2022 um mehr als 25 % gesteigert werden. Ein weiteres Highlight war die größte Kapitalerhöhung der Unternehmensgeschichte mit 12,6 Mio. EUR, die durch eine Crowdinvesting-Kampagne realisiert wurde. Damit konnten in den vergangenen zwei Jahren das Eigenkapital verdreifacht und das Groß-Projekt Parndorf Repowering umgesetzt werden.

Die oekostrom AG wird ihren mehr als 3.000 Aktionärinnen und Aktionären für 2022 eine Dividende in Höhe von 40 Cent pro Aktie aus dem sehr starken Konzernergebnis (10,2 Mio. EUR) bezahlen. Das entspricht einer Steigerung von 33 % zum Vorjahr. „Dennoch bleiben die erwirtschafteten Ergebnisse auch heuer zum überwiegenden Teil im Unternehmen, um die Energiezukunft noch kraftvoller zu gestalten. Unsere wesentlichen Ziele sind die Finanzierung weiterer Erzeugungsanlagen für sauberen Strom und die Gewinnung weiterer Kund:innen, die mit uns gemeinsam in eine klimafreundliche Energiezukunft gehen wollen.“ sagt Ulrich Streibl, der im Vorstand neben Produktion und Handel auch für Finanzen zuständig ist. „Wir kommen dem klaren Auftrag unserer Aktionär:innen nach, weiter in eine saubere Energiezukunft für alle zu investieren“, ergänzt Streibl.

Die vollständige Presseaussendung lesen Sie hier.



Rückfragen & Kontakt:

DI Gudrun Stöger

PR, IR & Kommunikation

oekostrom AG

E: presse @ oekostrom.at

M: +43 676 75 45 995

oekostrom.at