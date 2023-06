ÖAMTC: F1-Wochenende am Red Bull Ring – Staus programmiert

Ansturm erwartet, Anreiseoptionen per Bus und Bahn

Wien (OTS) - Ein heißes Rennwochenende steht vor der Tür: Vom 30. Juni bis 2. Juli gastiert die Elite des Formel1-Motorsports im steirischen Spielberg. Rund 300.000 Gäste werden an die Rennstrecke pilgern, der Club empfiehlt daher, auf eines der zahlreichen Alternativkonzepte für die Anreise zurückzugreifen, die der Veranstalter anbietet. Mit ausgedehnten Staus bei der An- und Abreise muss jedenfalls gerechnet werden. Um im Fall einer Panne die Fahrzeuge möglichst rasch wieder flott zu machen, steht der ÖAMTC mit verstärkter Pannenhilfe vor Ort bereit.

Zufahrten zum Red Bull Ring

Der Red Bull Ring ist über die S36-Abfahrten Knittelfeld West, Zeltweg Ost und Zeltweg West erreichbar. Kostenlose Pkw-Stellplätze stehen im Nahbereich der Rennstrecke zur Verfügung. Gäste werden abhängig von der Anreiseroute zum nächstgelegenen Parkplatz geleitet.

Besonders am Sonntag ist mit sehr hohem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Tagesgäste sollten möglichst zeitig loszufahren, rät der Club. Wer gegen 7.30 Uhr in Spielberg ankommt, hat gute Chancen auf eine ruhige Anreise. Für Gäste, die bis 7.00 Uhr eintreffen, hält der Veranstalter eine Belohnung bereit. Camper:innen wird empfohlen, bereits am Mittwoch oder Donnerstag anzureisen. Für Camping Pink, Grün, Orange, Violett und Gelb ist die Ausfahrt Knittelfeld West ideal. Blau und Rot sollten bei Zeltweg West abfahren.

Staugefahr besteht nicht nur im Nahbereich des Red Bull Rings (L518 und Zufahrten zu den Parkplätzen). Bereits auf der S36 muss man mit Verzögerungen rechnen. Auch rund um den Knoten St. Michael (A9/S6/S36), sowie auf den Verbindungen aus dem Süden, wie etwa auf der Obdacher Straße (B78) ist mit Kolonnenverkehr zu rechnen.

Wer nicht nach Spielberg fahren möchte, sollte das Murtal und die A9 zwischen Gratkorn und dem Knoten St. Michael weiträumig umfahren, empfiehlt der ÖAMTC. Dies gilt auch für die Rückreise am Sonntag. Denn nach Veranstaltungsende sind lange Kolonnen aus Richtung Spielberg zu erwarten.

Baustellen mit Staupotential auf dem Weg nach Spielberg:

* A9, Pyhrn Autobahn: Klaus – Inzersdorf / Kirchdorf, Windischgarsten – St. Pankraz, Trieben – Treglwang und Gratkorn Nord – Übelbach

* A10, Tauern Autobahn: Mehrere Baulose, speziell Golling – Pass Lueg und Tunnelkette Werfen

* S6, Semmering Schnellstraße: Zwischen Gloggnitz und Maria Schutz und Niklasdorf – Leoben Ost

Mit Bus und Zug zum Ring

Seit dem Vorjahr gibt es einen Shuttleservice aus sechs Bundesländern (Salzburg, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Wien) zur Rennstrecke. Der Busshuttle steht ab Freitag zur Verfügung, der Expressshuttle nur am Sonntag. Detaillierte Infos sind auf der Homepage des Red Bull Rings veröffentlicht.

Für Zug-Reisende stehen ab dem Bahnhof Knittelfeld kostenlose Shuttles zum Red Bull Ring bereit. Für Gäste, die die letzten Kilometer per Rad zurücklegen möchten, steht ein zentraler Park & Bike Parkplatz bei der Therme Fohnsdorf zur Verfügung, von wo aus gekennzeichnete Radwege zum Veranstaltungsgelände führen. Dort gibt es drei Fahrrad-Stellplätze.

Bestens unterwegs mit ÖAMTC-APP und Pannenhilfe

Mit dem ÖAMTC-Routenplaner können Sie die für Sie optimale Anreise unter Berücksichtigung der prognostizierten Verkehrslage planen.

Per Knopfdruck kann man zudem die Pannenhilfe anfordern. Für das Renn-Wochenende hat der ÖAMTC den Pannendienst verstärkt, um im Fall des Falles ehestmöglich helfen zu können. Bitte geben Sie bei Anruf unter der Kurzrufnummer 120 unbedingt ihre Parkplatznummer bekannt.

AVISO an die Redaktionen: Übersichtsgrafik: Staupunkte und Baustellen auf der Anreise zum Red Bull Ring:

https://www.oeamtc.at/anreise_f1_staupunkte2023.jpg/60.557.799

Grafik ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner/ sowie in der App des Clubs:

https://www.oeamtc.at/apps

