Baumit Lehrlinge glänzten bei der Champions-Gala

NÖ Lehrlingswettbewerb 2023 der Sparte Industrie: Baumit Lehrlinge belegten die Plätze 1 und 3

Ich bin auch heuer wieder extrem stolz auf die Leistungen unserer Lehrlinge. Einen Kategoriegewinner und Platz 3 im Teambewerb ist bemerkenswert Karl Postl, Ausbildungsleiter der Baumit Lehrwerkstätte 1/2

Die Digitalisierung vollzieht sich in einem europaweit aufgestellten Industriebetrieb wie Baumit rasend schnell. Mit Platz 3 in der Sonderkategorie Industrie 4.0 haben unsere Burschen bewiesen, dass sie beim Themenbereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft schon bestens aufgestellt sind. Sie alle haben bei Baumit glänzende Karrierechancen DI Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH 2/2

Wopfing/St.Pölten (OTS) - Baumit Lehrlinge demonstrierten auch beim 13. Lehrlingswettbewerb der Sparte Industrie, dass sie Top Leistungen erbringen. 2023 stellten 111 Lehrlinge aus 34 Industrieunternehmen Niederösterreichs in neun verschiedenen Wettbewerbskategorien ihr Können unter Beweis. Baumit Lehrling Julian Wöhrer erzielte Platz 1 in der Kategorie Prozesstechnik. Den großartigen 3. Platz beim Teambewerb „Industrie 4.0“ lieferten Leon Huber, Christop Neuwirth, Mario Postl und Nico Schandl. Darüber hinaus gab es bei den Maschinenbautechnikern Bernhard Herz und Mario Postl allen Grund zum Feiern. Sie belegten die Plätze 5 und 8.

" Ich bin auch heuer wieder extrem stolz auf die Leistungen unserer Lehrlinge. Einen Kategoriegewinner und Platz 3 im Teambewerb ist bemerkenswert ", freut sich Karl Postl, Ausbildungsleiter der Baumit Lehrwerkstätte.

3. Platz in der Sonderkategorie „Industrie 4.0“

In der Sonderkategorie „Industrie 4.0“, mussten die angehenden Fachkräfte neben Know-how, Teamarbeit und berufsübergreifender Zusammenarbeit auch handwerkliches Geschick und kommunikative Skills unter Beweis stellen. In diesem Jahr wurde der Wettbewerbs-Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft gerichtet. Die Aufgabe bestand darin, eine Sortieranlage samt Produktversand und Einlagerung zu entwerfen. Leon Huber, Christoph Neuwirth, Mario Postl und Nico Schandl vom Team "Baumit Titans" holten sich in dieser Sonderkategorie den beachtlichen 3. Platz.

„ Die Digitalisierung vollzieht sich in einem europaweit aufgestellten Industriebetrieb wie Baumit rasend schnell. Mit Platz 3 in der Sonderkategorie Industrie 4.0 haben unsere Burschen bewiesen, dass sie beim Themenbereich Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft schon bestens aufgestellt sind. Sie alle haben bei Baumit glänzende Karrierechancen “, freut sich DI Manfred Tisch, Geschäftsführer der Baumit GmbH.

Über Baumit

Für das österreichische Familienunternehmen Baumit war und ist Nachhaltigkeit grundlegend, um langfristig erfolgreich zu sein und sich erfolgreich entwickeln zu können. Ökologischer Fortschritt muss sich dabei stets in einem Gleichgewicht mit sozialer Verantwortung und ökonomischer Verträglichkeit befinden. Mehr zum Thema Nachhaltigkeit bei Baumit: https://baumit.at/go2morrow

Die Baumit GmbH erwirtschaftete 2022 in Österreich als eines der führenden Unternehmen der Baubranche einen Umsatz von 332 Millionen Euro und beschäftigt 720 Mitarbeiter:innen.

Mehr zur Lehre bei Baumit: https://baumit.at/unternehmen/lehre-bei-baumit

Rückfragen & Kontakt:

Baumit Pressestelle

Jörg Schaden

+43 676 624 17 85

office @ freecomm.cc