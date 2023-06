Wir BestAger, der Marktplatz für aktive Menschen 50 Plus, startet unter https://wir-bestager.jetzt mit Angeboten für den Unruhestand.

Die 40er von früher sind die 60er von heute

Wien (OTS) - Keine Generation 50 Plus war bisher gesünder, fitter, gebildeter, mobiler. Aktive BestAger sind tatendurstig, selbstbewusst und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Einige Baby Boomer sind bereits in Pension oder gehen innerhalb der nächsten Jahre in den Ruhestand. Ein großer Teil von ihnen möchten weiterhin mitten im Leben stehen, lang gehegte berufliche Träume realisieren, Neues lernen, weiter arbeiten, einen Beitrag zur Gesellschaft leisten.

Für sie gibt es seit kurzem ein hochwertiges Angebot: Wir BestAger https://wir-bestager.jetzt, der Marktplatz für aktive Menschen 50 Plus, eine Plattform, die es in dieser Form noch nicht gibt. Wir BestAger präsentiert und vernetzt Unternehmer:innen, informiert BestAger zu relevanten Themen und engagiert sich für die Interessen der Generation 50 Plus.

„Wir wollen nicht nur ‚geniessen‘, sondern einen wertvollen Beitrag zur Gesellschaft leisten. Die Idee zu einer fabelhaften Plattform für aktive Menschen 50 Plus schlummerte schon seit Jahren in uns. Nach intensiver Vorbereitung und Entwicklung haben wir uns zusammengetan, um die Idee von Wir BestAger auf professionelle Beine zu stellen. Wir, das sind drei erfahrenen BestAger aus unterschiedlichen Bereichen und ein genialer IT-Experte,“ so Mag. Ulrike Ischler, Wir BestAger-Mitbegründerin.



Wir BestAger unterstützen Unternehmertum

Ein Schwerpunkt von Wir BestAger ist die Präsentation und Vernetzung von 50 Plus Unternehmer:innen die hochwertige Produkte oder Dienstleistungen speziell für Menschen 50 Plus anbieten. Aber auch alle anderenUnternehmen, die wertvolle Produkte und Dienstleistungen für BestAger offerieren, sind am Marktplatz herzlich willkommen. Denn hier trifft sich eine kaufkräftige und stetig wachsende Zielgruppe. „Da wir noch am Anfang stehen, ist die Präsentation für alle Unternehmer:innen 2023 kostenlos. Erste interessante Marktteilnehmer konnten wir schon online stellen“, lädt Wir BestAger-Mitbegründer Jörg Schaden dazu ein, „es einfach auszuprobieren, mit dabei zu sein“.

Details dazu: https://wir-bestager.jetzt/sei-dabei/

BestAger-Themen im Fokus

BestAger haben spezielle Interessen und oft viele Fragen zu unterschiedlichen Themen, die sie akut betreffen und bewegen. Pension und Zuverdienst, Selbstständigkeit, Wohnen im Alter, Digitale Bildung, Erbrecht, Gesundheit und Schönheit 50 plus, Sicher leben, Nachhaltigkeit und Klimaschutz uvm sind Themenbereiche, die im Wir BestAger Blog umfassend redaktionell - mit Unterstützung von Experten – aufbereitet werden. Hier kann man auch seine Expertise als Gastkommentar einbringen, als Interviewpartner fungieren.

Wir BestAger vernetzt

Wir BestAger hat sich langfristig zum Ziel gesetzt sich auch an staatliche und unternehmerische Entscheidungsträger zu wenden, sich damit auch für eine Vertretung der BestAger-Interessen zu engagieren. „Wir wollen aktive und neugierige BestAger auf unserer Website, in unserer Facebook Gruppe und auf LinkedIn durch unsere Angebote vernetzen und unterstützen“, motiviert Mitbegründerin Anne Böhm zum Mitmachen.

Rückfragen & Kontakt:

Wir BestAger-Pressestelle

Jörg Schaden

Email: office @ freecomm.cc

Tel: +43 676 624 17 85

URL: wir-bestager.jetzt

Blog: wir-bestager.jetzt/blog/

Facebook-Gruppe

Facebook

LinkedIn