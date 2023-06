WEKA Industrie Medien GmbH gewinnt „European Digital Publishing Award“

Auszeichnung für die digitale Transformation des Fachmedienhauses.

Wien (OTS) - Der Erfolg einer Marke misst sich nicht nur an ihren Leistungen, sondern auch an ihrer Fähigkeit, sich an die sich wandelnden Bedürfnisse ihrer Zielgruppe anzupassen. WEKA Industrie Medien GmbH ist hierfür ein beispielhafter Vorreiter, wie der jüngst gewonnene European Digital Publishing Preis in der Kategorie "Digital Relaunch" unterstreicht. Diese renommierte Auszeichnung würdigt die beispielhafte digitale Transformation des Fachmedienhauses und insbesondere seines Flaggschiff-Magazins INDUSTRIEMAGAZIN, die seit Anfang 2021 kontinuierlich voranschreiten.



Als vertrauenswürdige Informationsquelle für Entscheidungsträger aus verschiedenen Branchen, hat sich WEKA Industrie Medien mit 12 Printtiteln und digitalen Magazin-Websites fest etabliert. Ihr Portfolio reicht von der Industrie über das Bauwesen bis hin zum Automobilsektor und bietet maßgeschneiderte Inhalte, die speziell auf die Interessen der Leser zugeschnitten sind.



Aber WEKA Industrie Medien geht über das traditionelle Verlagsmodell hinaus. Es betreibt ein eigenes Studio, in dem wöchentliche Nachrichtensendungen für einige der Magazine für TV und Videostreaming produziert werden. Dieser multimedialer Ansatz erweitert das Portfolio, das neben gedruckten und digitalen Magazinen auch Content-Marketing und Corporate-Publishing-Projekte umfasst und eine Vielzahl von Webportalen betreibt. Veranstaltungen in verschiedenen Formaten, sei es live, hybrid oder virtuell, gehören ebenso zum Angebot, genauso wie Artikel, professionelle TV-Formate, Videos und Podcasts.



Im Zentrum des Portfolios steht das INDUSTRIEMAGAZIN, das führende Medium für die österreichische Fertigungswirtschaft. Mit einer Auflage von etwa 23.000 Printexemplaren und rund 450.000 Unique Usern pro Jahr, liefert es relevante Informationen, Trends, Rankings und Nachrichten für die technische und kommerzielle Führungsebene der Branche.



Die Basis des erfolgreichen digitalen Relaunches und der Auszeichnung mit dem European Digital Publishing Preis war ein intensives Projektmanagement. Mit der Übernahme der Geschäftsführung durch Beatrice Schmidt im Januar 2021 und der Etablierung von Patricia Schubirsch als CDO, wurde ein entscheidender Schritt zur digitalen Transformation des Unternehmens eingeleitet. Die Komplexität war in vielen Phasen des Projektes durchaus beachtlich, resümiert Patricia Schubirsch, besonders auch in Hinblick auf den straffen Zeitplan, der von der Geschäftsführung mit 12 Monaten vorgegeben wurde. Zentral war dabei die Neustrukturierung der Redaktionen und die Verbesserung der internen Kommunikation.



Der strategische Planungsprozess und die Definition der technischen Anforderungen für den Relaunch begannen im März 2021, unterstützt durch die effizientere und zeitsparendere Kommunikation zwischen der Digitalabteilung und den Redaktionen. Nachdem eine umfangreiche Datenbereinigung aus den vorher bestehenden Silos durchgeführt wurde, konnte die Migration der Artikeldatenbanken in Verbindung mit den Nutzerdaten in eine große Datencloud abgeschlossen werden. Ende Dezember 2021 wurde schließlich noch ein neue Online-Shop erfolgreich integriert und im Januar 2022 gingen die neuen Magazin-Websites online.



Für das Jahr 2023 plant WEKA Industrie Medien, ihren WEKA PRIME-Service weiter auszubauen. Hierbei stehen die Einführung einer personalisierten Homepage „Meine News“ und die Bereitstellung interaktiver Dashboards für Redakteure im CMS im Fokus, um das Nutzerverhalten besser zu verstehen und auf die Bedürfnisse der Leser einzugehen.



Der Gewinn des European Digital Publishing Preises in der Kategorie "Digital Relaunch" ist ein entscheidender Meilenstein für WEKA Industrie Medien und eine Bestätigung für ihre erfolgreiche digitale Transformation. Doch das Unternehmen ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus – stattdessen arbeitet es kontinuierlich daran, seinen Lesern und Kunden hochwertige multimediale Inhalte in jeder Form zu bieten und sich weiterhin als führendes Fachmedienhaus im B2B-Bereich zu etablieren.

Entdecken Sie unsere Magazinportale:

Industrie Magazin – www.industriemagazin.at

SOLID Bau – www.solidbau.at

TGA – www.tga.at

HLK – www.hlk.co.at

Factory – www.factorynet.at

Autoservice – www.autoservice.co.at

Traktuell – www.traktuell.at

Autlook – www.autlook.at

Waste Management World – www.waste-management-world.com

firmenwagen – www.firmenwagen.co.at

Elektropraxis – www.elektropraxis.at

dispo – www.dispo.cc



Rückfragen & Kontakt:

Marlene Suchanek

marlene.suchanek @ industriemedien.at

+43 (0)1-40410-413



WEKA Industrie Medien GmbH.

Dresdner Straße 43

1200 Wien

industriemedien.at