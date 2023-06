Karrierecoaching für sozial betreute Jugendliche

Eine Kooperation von Stepstone und der Volkshilfe Wien unterstützt Jugendliche aus sozial schwachem Umfeld beim Eintritt ins Berufsleben.

So ein tolles Projekt! Profis coachen Jugendliche und vermitteln Skills, Selbstvertrauen, Höflichkeit und Respekt – alles, was man für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess braucht! Alle profitieren bei dieser Zusammenarbeit und die Volkshilfe sagt Stepstone herzlich danke! Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien 1/3

Wo kann ich nach Jobs und Lehrstellen suchen? Was kann ich gut und wie platziere ich das in meinem Lebenslauf?“, sind Fragen, die beim Coaching auftauchen. „Wir erklären den Jobmarkt und wie junge Menschen ihren Platz darin finden können. Im Idealfall haben sie nach dem Termin das nötige Selbstvertrauen, um die ersten Schritte auf ihrem beruflichen Weg zu gehen – und zwar mit einem professionellen Lebenslauf in der Tasche Sabine Leidl, Head of Marketing bei Stepstone Österreich 2/3

Das Schöne an den Bewerbungscoachings ist, dass wir hier soziales Engagement mit unserer Kernkompetenz verbinden können, das motiviert uns sehr! Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von Stepstone Österreich und Schweiz 3/3

Wien (OTS) - Ziel der Kooperation ist es, Jugendliche, die sich in Betreuung und Beratung der Volkshilfe Wien befinden, auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu unterstützen. Mit den Bewerbungs-Coachings von Stepstone erhalten sie im Sinne der Chancengleichheit die nötigen Werkzeuge, um für die Arbeitssuche gerüstet zu sein.

Das Programm richtet sich an Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren, die in einer betreuten Wohngemeinschaft der Volkshilfe Wien leben, oder Teil des Projekts „AusbildungsFit-Jobfabrik“ sind. Die jungen Erwachsenen haben oft keine oder gerade mal erste Erfahrungen mit Bewerbungsprozessen. Einen professionellen Lebenslauf oder ein Motivationsschreiben zu gestalten und sich in Bewerbungsgesprächen professionell zu präsentieren, fällt vielen nicht so leicht.

Fünf Workshops pro Jahr

In fünf Halbtagesworkshops pro Jahr für je sechs bis neun Teilnehmende erhalten die Jugendlichen die nötige Unterstützung. Es werden die Dos & Don`ts im Bewerbungsprozess besprochen, in Einzelgesprächen die Lebensläufe und Motivationsschreiben der Teilnehmenden gemeinsam mit den Expert*innen von Stepstone überarbeitet und die Interview-Situation geübt. Ein professionelles Bewerbungsfotoshooting rundet das Programm ab.

" So ein tolles Projekt! Profis coachen Jugendliche und vermitteln Skills, Selbstvertrauen, Höflichkeit und Respekt – alles, was man für einen erfolgreichen Bewerbungsprozess braucht! Alle profitieren bei dieser Zusammenarbeit und die Volkshilfe sagt Stepstone herzlich danke! “ lobt Tanja Wehsely, Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, den Wissenstransfer im Rahmen des Projekts.

Karrierecoachings für einen guten Start

„ Wo kann ich nach Jobs und Lehrstellen suchen? Was kann ich gut und wie platziere ich das in meinem Lebenslauf?“, sind Fragen, die beim Coaching auftauchen. „Wir erklären den Jobmarkt und wie junge Menschen ihren Platz darin finden können. Im Idealfall haben sie nach dem Termin das nötige Selbstvertrauen, um die ersten Schritte auf ihrem beruflichen Weg zu gehen – und zwar mit einem professionellen Lebenslauf in der Tasche “, erklärt die Initiatorin der Kooperation Sabine Leidl, Head of Marketing bei Stepstone Österreich.

„ Das Schöne an den Bewerbungscoachings ist, dass wir hier soziales Engagement mit unserer Kernkompetenz verbinden können, das motiviert uns sehr! “, sagt Nikolai Dürhammer, Geschäftsführer von Stepstone Österreich und Schweiz. Die Mitarbeiter*innen von Stepstone coachen die Jugendlichen ehrenamtlich, das Unternehmen stellt sie dafür frei. Zusätzlich dazu können bei Stepstone pro Jahr zwei weitere Arbeitstage für soziales Engagement freigenommen werden.

Über die AusbildungsFit-Jobfabrik der Volkshilfe Wien

Seit 20 Jahren ist die Jobfabrik im Verbund der Volkshilfe Wien für junge Menschen da, die auf dem Weg zu einem selbstbestimmten, erwachsenen Leben noch etwas Unterstützung brauchen.

Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Bewerber*innen zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Im Geschäftsjahr 2022 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. The Stepstone Group ist in mehr als 30 Ländern aktiv. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und beschäftigt weltweit rund 4.000 Mitarbeiter*innen. In Österreich betreibt Stepstone die digitalen Recruiting-Plattformen Stepstone.at, unijobs.at und hotelcareer.at und beschäftigt rund 70 Mitarbeiter*innen.

Rückfragen & Kontakt:

StepStone Österreich GmbH

Mag. Corina Drucker

presse @ stepstone.at

+43 680 24 21 636