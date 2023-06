Reden und Feiern im „kaiserlichen Freischwimmbad“

Ein reges Treiben gab es beim traditionellen CLUB TIROL-Sommerfest, das nun zum 13. Mal im tollen Ambiente des Schönbrunnerbades in Wien über die Bühne ging.

Wien (OTS) - Ein mit blauschimmerndem Wasser gefülltes 50-Meter Becken, umrahmt von einladend grünem Rasen und eine bis zum Bersten mit sommerlich gekleideten Menschen gefüllte „Beachclub-Terrasse“. Was ist das? Das ist das perfekte Ambiente für das traditionelle CLUB TIROL-Sommerfest, das nun in seiner 13. Ausgabe im wunderbaren Schönbrunnerbad über die Bühne ging. Das unter Tiroler Leitung stehende Freibad, wo „einst Kaiser Franz Josef ­schwimmen lernte“, war an diesem herrlichen Sommerabend wieder fest in der Hand des Business-Club Tirol. Dem Club der in und um die Bundeshauptstadt Wien lebenden Tiroler:innen.

Miteinander reden und genießen – das war das Motto des „legeren Festes“, das diesmal ganz ohne spezielle Showeinlage stattgefunden hat. „Ich freue mich riesig, dass so viele gekommen sind“, begrüßte ein ob der rund 150 anwesenden Mitglieder strahlender Club Tirol-Präsident Julian Hadschieff, der sich auch gleich bei den Kooperationspartnern des Club Tirols bedankte.

Gastgeber in 2. Generation

Ein besonderes Dankeschön gab’s dabei auch wieder an den Hausherren des Schönbrunnerbades Marco Ebenbichler, der in „2. Generation“ die Gastgeberrolle für das Sommerfest bereits vor zwei Jahren übernommen hat. Sein Vorgänger – der mittlerweile pensionierte, deswegen aber keinesfalls ruhende „Senior-Chef“ Sepp Ebenbichler – ließ es sich jedoch nicht nehmen, eigens für das Sommerfest aus Tirol nach Wien zu eilen. War es doch er, der als Gründungsmitglied des Club Tirols einst das Sommerfest in sein damals frisch renoviertes Schönbrunnerbad geholt hatte.

„Wir sind nach wie vor das einzige Freibad im deutschsprachigen Raum, das sich selbst finanzieren kann“, verkündete Sepp Ebenbichler nicht ohne Stolz bei seiner kurzen, stellvertretend für den noch mit dem Badebetrieb beschäftigten Sohn Marco gehaltenen Begrüßungsansprache. Mit dem Hinweis, dass es vor mehr als 20 Jahren der damalige Direktor des Schönbrunner Tiergartens Helmut Pechlaner gewesen war, der „mich zum Abenteuer Reaktivierung des Schönbrunner Freibades überredet hat.“

Highlights aus dem Clubleben

Die vom Team des „Luv Beachclub“ bestens mit Getränken und Fingerfood-Schmankerln versorgte Gästeschar – darunter der jüngste „Club-Nachwuchs“ im Alter von vier Monaten bzw. einem Jahr – konnte sich anschließend ausgiebig im „miteinander reden und genießen“ üben. Und den zuvor von Präsidenten Hadschieff verkündeten neuesten Club Tirol-Rekord feiern: im heurigen ersten Club-Halbjahr gab es mit 23 eine noch nie zuvor dagewesene Zahl an Events. Ein vielfältiger Programm-Reigen von der Führung durch das frisch renovierte Parlamentsgebäude, überspannende Vortragsabende zu aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, der Zukunft liberaler Demokratien, den gesellschaftlichen Veränderungen durch den Einsatz Künstlicher Intelligenz bis hin zu Diskussionsrunden mit Jungpolitiker:innen zum Thema „leistbares Wohnen“.

Dazu konnte Julian Hadschieff schon auf die nach der Sommerpause wartenden nächsten Club-Highlights hinweisen. So steht etwa im September die Kür der „Tirolerin und des Tirolers des Jahres“ im Rahmen des traditionellen Empfangs des Tiroler Landeshauptmannes in Wien an. Und für „Dezember ist die große Weihnachtsparty anlässlich von 15 Jahren Club Tirol geplant.“

In der großen Gästeschar beim Sommerfest gesichtet wurden u.a.: Club Tirol-Vizepräsidentin Renate Danler (Renate Danler Consulting), die Club Tirol-Vorstandsmitglieder Herbert Rieser (café+co), (Martina Scheiber (HR-SCOPE) und Charlotte Sengthaler (Spay Ceylon Austria). Astrid Steharnig-Staudinger (CEO, Österreich Werbung) mit Gatten Peter Staudinger (DocLX Holding), Anna Pletzenauer und Elena Moser (BiologoN), Markus Binder (Hypo Tirol Bank), Anton Luchner (Medperion), Lukas Straganz (Kunz Wallentin Rechtsanwälte), Stephan Briem (RA Dr. Stephan Briem), Erich Benischek (Blaue Lagune), Sabina Berloffa (BSC Strategy Consulting), Armin Blassnig (1492), Jutta Bruckenberger (APA), Johanna Carotta (Gaisberg Consulting), Michaela Dietl-Drack (Bankhaus Spängler), Gerold Ebenbichler (Med Uni Wien), Burkhard Doblander (quant.consultants GmbH), Christina Grießer (Cash Handelsmagazin), Isabella Gruber (BMI), Maria Haas (LGT Bank), Jakob Kathrein (Tiroler Landesregierung – Koordinationsstelle Wien), Alexander Kittinger (hollu Systemhygiene), Gabi Krieger-Wolf (ARTIST BACKOFFICE), Inge Kuchelmair (Münze Österreich), Manuela Mader (SOS Kinderdorf), Gernot Maurer (Billa AG), Sigrid Neureiter (Dr. Neureiter-PR), Silvia Nussbaumer (Wirtschaftszeit), Claudia Peintner-Schmied und Oliva Peter (ORF), Gabi Pröll (Hagelversicherung), Martin Resel (A1 Telekom Austria), Michaela Pedarnig (Wiener Volkshochschulen), Wolfgang Seidl (BRZ GmbH), Bastian Sieberer ( Raiffeisen Bank International), Dominik Schrott (Abg. zum NR a.D.) Victoria Spötl (ÖBB Holding AG), Anna Staudigl (BMF), Gerald Steiner (APA Tech) Andreas Thöni (Österreichische Post AG), Kathrin Sturm (Denkmaldoktor e.U.), Christoph Wörgötter (D-Seven) Roland Woerle (Konsulta.eu) uvm.

Über den Club Tirol:

Rund 40.000 TirolerInnen leben in Wien und Umgebung. Seit nun mehr als vierzehn Jahren bietet ihnen der CLUB TIROL ein politisch unabhängiges Business-Netzwerk. Jährlich veranstaltet der CLUB TIROL für seine mittlerweile rund 600 Mitglieder zahlreiche Veranstaltungen zu Themen aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Aktueller Vorstand des CLUB TIROL ist Präsident Julian Hadschieff, Humanocare-Eigentümer, Vizepräsidentin Unternehmensberaterin Renate Danler - Renate Danler Consulting, Peter Kunz - Kunz Wallentin RAE GmbH, Barbara Kolm - Vizepräsidentin der Österr. Nationalbank, Präsidentin des Hayek-Instituts und Direktorin des Austria Economics Center, Kommunikations-Beraterin Charlotte Sengthaler, Stefan Kirchebner - Militärischer Berater im Verteidigungsministerium, Personalberaterin Martina Scheiber HR-SCOPE, Key Account Manager bei café+co und Organisator der Wirtschaftswanderung Herbert Rieser und Susanne Moser-Guntschnig, RHI Magnesita und Vertreterin der Young Leaders im Vorstand.

