40. Wiener Gemeinderat: Rechnungsabschluss 2022 (13)

Beratung der Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport

Wien (OTS/RK) - GR Johann Arsenovic (GRÜNE) zeigte sich erfreut, dass der Großteil der Wiener Sportstätten in den vergangenen Jahren umfassend saniert wurde. Stadtrat Hacker habe den Sportstätten-Entwicklungsplan, den er im Jahr 2020 präsentierte, eingehalten. Arsenovic bedankte sich auch dafür, dass bei allen Sportinvestitionen der vereinbarte Pfad, auch jene der ehemaligen rotgrünen Stadtregierung, eingehalten worden sei. Besonders hervorzuheben sei auch die Arbeit der MA 51, die wesentlich zur Sportstadt Wien beitragen würde. Viele Wiener*innen würden sich für den Sport in Wien engagieren. So würden sich etwa die meiste Pächter der Sportgroßanlagen großartig um die Anlagen kümmern. Vereine, die gute Arbeit leisten, sollten vermehrt gefördert werden, forderte Arsenovic.



GRin Dr. Katarzyna Greco, MIEM (ÖVP) erklärte, dass es wichtig sei, sich bereits von klein auf im Gesundheitssystem zurechtzufinden. Dabei lerne man auch „Digital vor ambulant vor stationär“. Vorrangig müsse man bei der Prävention ansetzen. Ein Beispiel dafür seien School Nurses, diese seien eine große Hilfe und Unterstützung sowohl für klein Wehwehchen als auch für chronische Krankheiten wie etwa Diabetes. Greco brachte einen Antrag ein, das System die School Nurses auszuweiten. In einem weiteren Antrag forderte Greco eine Leitlinie, die Frauen von der Pubertät an mit relevanten Informationen rund um ihre und die Gesundheit ihrer Familie unterstützt.



GRin Dr. Claudia Laschan (SPÖ) betonte, dass der Wiener Gemeinderat bereits im Jahr 1998 das Wiener Frauengesundheitsprogramm beschlossen habe. Allerdings bestehe in der Gendermedizin weiterhin Aufholbedarf. Denn in der Pharmakologie seien Männer und Frauen nicht gleich. Trotzdem bekämen Frauen nach wie vor dieselbe Dosis an Medikamenten. Das Bewusstsein für Gendermedizin müsse geschärft, die Frauen unterstützt werden. Die Wiener Gesundheitsförderung sei ein gutes Beispiel wie Gesundheitskompetenz vermittelt werden könne. Unzählige Projekte in 19 Bezirken wurden bereits, mit dem Zie Gesundheitskompetenz zu fördern, durchgeführt. Ein wichtiger Teil der Gesundheitsförderung sei auch Sport. Hier setze Wien unter anderem auf unzählige Vereine und auf Bewegungseinheiten in Schulen.



GRin Mag. Bernadette Arnoldner (ÖVP) erklärte, dass die Stadt Wien ein umfangreiches Sportangebot biete, aber „es geht noch mehr“. Prävention mit Sport und Bewegung sei unerlässlich, auch für Integration und Inklusion. In Wien gebe es viele Vereine, die von großartigen teils ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen geführt würden. Der Ausbau und die Modernisierung der Wiener Sportstätten sei unerlässlich. Der Sportstättenentwicklungsplan sei gut, das Budget dafür aber „ein Tropfen auf dem heißen Stein“. Die Fläche der Sportstätten sei um elf Prozent zurückgegangen, während die Bevölkerung jedoch stetig wachse, kritisierte Arnoldner. Auch ein digitales Buchungssystem für Sportstätten sei dringend notwendig. Arnoldner brachte einen Antrag für einen jährlichen Bericht über Fortschritt des Sportstättenentwicklungsplans ein.



Auch GR Mag. Michael Aichinger (SPÖ) bedankte sich eingangs bei allen Abteilungen sowie bei Sportstadtrat Hacker, der sich zu 100 Prozent auch für den Sport in Wien einsetze. Die MA 51 führe rund 50 Sportstätten selbst. Diese wurden vergangenes Jahr von 1,5 Millionen Nutzer*innen benützt. 80.000 Trainer*innenstunden wurden dort abgehalten. Aichinger bedankte sich anschließend auch bei den Mitarbeiter*innen der Wiener Rettung. 260.000 Rettungsausfahrten würden pro Jahr von 800 Sanitäter*innen bewältigt. Auch der Fuhrpark sei wesentlich für eine moderne Rettung. Daher werde die Flotte ständig erneuert. Besonders hervorheben wollte Aichinger zudem den Psychosozialen Dienst. Dieser habe speziell während der Corona-Zeit einen enormen Zulauf gemanagt und zusätzlich Projekte weiterentwickelt. Auch Betroffene aus der Ukraine würden hier betreut. Man stehe für ein öffentliches Gesundheitssystem, das allen zugänglich sei. Die Stadt Wien lasse niemanden im Stich.

GR Ing. Erol Holawatsch (ÖVP) sagte, dass die Stadt bei digitalen Verbesserungen im Gesundheitswesen Nachholbedarf habe. Mehr digitale Anwendungen würde das Gesundheitswesen für allen Beteiligen erleichtern. Mit Hilfe einer Digitalisierungsstrategie würde zudem der Austausch zwischen Ärzt*innen und dem weiteren Gesundheitspersonal erleichtert. Dabei habe Datenschutz die höchste Priorität und die Privatsphäre der Patient*innen müsse gewahrt bleiben. Holawatsch brachte einen Antrag auf Einsetzung eines Beirates zur Digitalisierung im Gesundheitswesen ein. (Forts.) bon



