40. Wiener Gemeinderat: Rechnungsabschluss 2022 (12)

Beratung der Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport

Wien (OTS/RK) - GRin Gabriele Mörk (SPÖ) sprach zum Sozialbereich. 2,4 Milliarden Euro für diesen Bereich seien ein Beleg für das Engagement der Stadtregierung in diesem Sektor. Sie bedankte sich bei den Mitarbeiter*innen im Sozialbereich für die „großartige Arbeit“ in den vergangenen drei Jahren. Menschen würden ein respektvolles Leben in der Stadt und Gesellschaft führen. Die Wiener*innen könnten sich auf ein funktionierendes soziales Unterstützungssystem verlassen, wenn sie es benötigen. Sie hob das Zentrum U25 hervor, eine Kooperation von Stadt, waff und AMS, um junge Arbeitslose in Jobs zu vermitteln; das sei von Anfang an ein Erfolgsmodell gewesen, so Mörk. Mit der neuen Energieunterstützung sei ein schnelles und treffsicheres Mittel gegen die stark gestiegenen Energiekosten geschaffen worden, erinnerte Mörk. Sie hob den Fonds Soziales Wien als „soziale Drehscheibe“ in der Stadt hervor: Der FSW würde Pflege und Betreuung organisieren und auch für die Ausbildung von neuen Pflegekräften sorgen. Auch investiere der FSW in den Ausbau von Tagesstrukturen für Menschen mit Behinderungen und baue die Unterstützung für Wohnungslose aus und sei auch im Bereich der Flüchtlingshilfe aktiv: „In unserer Stadt ist kein Platz für soziale Kälte“, sagte Mörk.



GR Anton Mahdalik (FPÖ) kritisierte Ungerechtigkeiten bei Personen „an der Front“ und „im Backoffice“ in der Pflege. Er kritisierte die hohen Aufwendungen bei der Mindestsicherung „für Asylanten und Ausländer“. Es gehörten vorrangig jene unterstützt, die zuvor jahrzehntelang in das Sozialsystem eingezahlt hätten, und dann erste jene, „die noch nie etwas geleistet haben“, sagte Mahdalik. Vom Sportstadtrat forderte Mahdalik eine Attraktivierung und Sanierung des denkmalgeschützten Praterstadions, dann könne es auch mit einem Champions-League-Spiel im Stadion klappen. Auch beim Wiener Sportclub sei eine Sanierung der Tribüne längst überfällig – hier müsse die Stadt eingreifen, forderte Mahdalik. In der Seestadt würden bereits bis zu 10.000 Personen wohnen, darunter viele Familien mit Kindern. Für die Jüngsten gebe es zu wenig Sportangebote, er forderte einen Pumptrack oder einen Skatepark für Scooter in der Seestadt: „Machen wir dort was, die Jugendlichen und die Kinder werden es uns danken!“

GR Mag. (FH) Jörg Konrad (NEOS) konterte seinem Vorredner: Flüchtlinge würden keinen Anspruch auf Mindestsicherung haben. „Bleiben Sie bei den Fakten!“, forderte er. Wien als Metropole hätte andere Herausforderungen im Sozialbereich als eine Gemeinde am Land. Der Anstieg der Energiepreise und die allgemeine Teuerung hätte neue Herausforderungen mit sich gebracht, meinte Konrad. Er gab einen Überblick über die Leistungen des FSW: Der größte Servicebereich sei Pflege und Betreuung, erklärte Konrad. Ein weiterer großer Teil des Angebots sei die Betreuung von Menschen mit Behinderung, in der die Plätze für betreutes Wohnen ausgebaut wurden. Bei der Obdachlosenhilfe seien die Plätze in den Chancenhäusern ausgebaut worden. Der FSW hätte sich auch seit Februar 2021 bei der Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine engagiert. Dementsprechend seien auch die Zahl der Menschen in der Grundversorgung gestiegen, Wien hätte die Bundesländer-Quote übererfüllt, betonte Konrad. Die MA 40 sei mit der Abfederung der allgemeinen Teuerung beschäftigt gewesen und hätte Angebote wie die Energieunterstützung abgewickelt, sagte Konrad. Jetzt würden neue Hilfen für das Wohnen aufgesetzt – die Maßnahmen seien „treffsicher“ und das Geld werde „nicht mit der Gießkanne verteilt“, meinte Konrad.

GRin Viktoria Spielmann, BA (GRÜNE) meinte, die letzten zwei Jahren seien für alle Wiener*innen schwierig gewesen, die Teuerung und explodierende Energiekosten hätte aber vor allem die armutsgefährdeten Personen besonders hart getroffen. Die Zahl der Armutsbetroffenen in Wien sei gestiegen, besonders betroffen seien Kinder und alleinerziehende Frauen und Pensionistinnen, sagte Spielmann. Die Mindestsicherung würde die Wiener*innen gut auffangen – „ohne dieses letzte Auffangnetz gäbe es keine Chance mehr für diese Menschen“, sagte Spielmann, weshalb die Mindestsicherung auch gut dotiert werden müsse. Sie begrüßte die Energieunterstützungsmaßnahmen der Stadt, sie seien aber zu spät gekommen. Die Energiekostenpauschale werde 2023 nicht an Mindestsicherungsbezieher*innen ausgezahlt, der Energiebonus werde über den Bund finanziert. Auch die Wohnunterstützung greife zu kurz, kritisierte Spielmann. Es brauche eine Anhebung für Pensionist*innen und eine Anhebung der Wohnunterstützung für Familien. Das FSW Winterpaket mit Notschlafstellen für Obdachlose müsse auf ein ganzjähriges Angebot ausgebaut werden – im Sommer auch mit Kühlstuben gegen die Hitze. Sie forderte auch eine bessere Regelung bei der Übernahme von Kosten für Schwangerschaftsabbrüche durch die MA 40, derzeit würden nur die Kosten in besonderen Härtefällen übernommen.

GR Dr. Michael Gorlitzer, MBA (ÖVP) meinte, die viel beschworene Gesundheitsmetropole Wien sei deshalb herausragend, weil die Mitarbeiter*innen im Gesundheitssystem engagiert seien – nicht wegen der Leistung der Stadtregierung. Die versage beim Management mit leerstehenden OPs und fehlender Finanzierung und schlechtem Personalmanagement. In der Klinik Ottakring gebe es deshalb schon Warnstreiks, sagte Gorlitzer, der den Stadtrat kritisierte, der „zu wenig wertschätzend“ mit der Ärzteschaft und dem Personal im öffentlichen Gesundheitssystem umgehe, dem er unter anderem zu viele Nebenbeschäftigungen vorwerfe. Tatsächlich seien zu wenig Dienstposten für Spitalsärzte besetzt und zu wenige Ausbildungsstellen für angehende Ärzte geplant, um Abgänge zu kompensieren, meinte Gorlitzer. Viele Probleme im Gesundheitswesen seien hausgemacht, meinte Gorlitzer, er forderte „eine vorausschauende und ehrliche Personalplanung im Gesundheitsverbund“. Außerdem brauche es eine Ausbildungsoffensive bei Ärzt*innen. In städtischen Spitälern herrsche eine hohe Unzufriedenheit mit den Gehältern, in Wien gebe es nämlich die geringste Lohnsteigerung im Gesundheitsbereich. Nacht- und Wochenend-Stunden müssten besser entlohnt werden. Gorlitzer warnte vor der Volkskrankheit Adipositas, Wien hätte dazu keinen Präventionsplan; es brauche eine Informationskampagne und Entstigmatisierung der Erkrankung sowie ein Adipositas-Zentrum in Wien. Außerdem lehnte Gorlitzer eine Liberalisierung von Cannabis ab, die gesundheitlichen Folgen seien negativ, warnte Gorlitzer.

GRin Dr. Mireille Ngosso (SPÖ) kritisierte die „rassistischen Parolen“ einzelner Parteien im Gemeinderat. Das medizinische Personal in den Spitälern – auch sie selbst als Ärztin – würde keinen Unterschied machen, welche Religion oder Herkunft jemand habe. Sie forderte mehr Sachlichkeit bei der berechtigten Kritik durch die Opposition. Es seien im Jahresschnitt mehrere hundert Betten gesperrt gewesen, die Auslastung der Betten sei aber ebenfalls auf einem hohen Niveau gelegen. Im Gesundheitsbereich werde unter schwierigen Bedingungen gearbeitete, die Patient*innen würden aber trotzdem gut betreut. Es gebe im Gesundheitsbereich eine Personalknappheit – so wie in vielen Branchen, sagte Ngosso. Deshalb setzte die Stadt auf eine Ausbildungsoffensive, um offene Stellen in Zukunft zu besetzten. Auch die Kliniken würden laufend modernisiert, bis zum Jahr 2040 würden alle Häuser auf Vordermann gebracht werden. Sie erinnerte an die neue Neurologie-Abteilung in der Klinik Hietzing; auch die Erstversorgungsambulanzen würden als erste Anlaufstelle für Patient*innen ausgebaut.

GR Markus Ornig, MBA (NEOS) sprach zum Sport in der Stadt. Wien sei eine Sportstadt, sowohl für den Breiten- als auch den Spitzensport. Das zeige auch der Sportstättenplan, der mit 150 Millionen Euro dotiert sei und der dazu diene, die Sportstätten zu modernisieren. Klimaschutz und Klimawandel-Anpassung der Sportstätten stünden bei den Sanierungen im Vordergrund, zum Beispiel die Installation von LED-Lichtanlagen, Solarpanele und Dämmung von Vereinslokalen. Er hob auch die Modernisierung des Stadion-Bades hervor, mit neuer Überdachung und neuem Sportbecken. Als nächstes auf dem Programm stünde die Modernisierung der Sport- und Trainingsplätze, auch die Rundhallen in der Stadt würden nach und nach saniert. Auch beim Neubau von Sportstätten würde sich einiges tun, zum Beispiel der Bau der neuen Sport- und Fun-Halle in Leopoldstadt. Wien würde auch viel Geld in die Nachwuchs-Förderung stecken, etwa beim American Football. Wien schaffe es auch Sport und Tourismus zu kombinieren, über Groß-Events wie die Tennis Open in der Stadthalle oder Volleyball- und 3x3-Basketball-WM sowie den Vienna City Marathon. Er freue sich auch auf die Euro-Games im nächsten Jahr. „Der Sport ist wichtig und liegt uns am Herzen“, schloss Ornig. (Forts.) ato

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Stadt Wien Presse- und Informationsdienst, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

presse.wien.gv.at