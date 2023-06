40. Wiener Gemeinderat: Rechnungsabschluss 2022 (11)

Spezialdebatte Geschäftsgruppe Soziales, Gesundheit und Sport

Wien (OTS/RK) - GR Wolfgang Seidl (FPÖ) kritisierte, dass die Debatte über das Gesundheitsressort stets am Ende des ersten Tages des Rechnungsabschlusses abgehalten werde. Über die Jahre hinweg sei es für Seidl immer schwieriger geworden, etwas Positives in dieser Geschäftsgruppe zu finden. Seidl ortete hier „große Baustellen“: Unter anderem gebe es Kliniken, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen könnten und verwies auch auf die Klinik Ottakring, deren Mitarbeiter*innen in der Notaufnahme demnächst streiken würden. Problematisch seien hier etwa die Nebenbeschäftigungen der Mitarbeiter*innen und die Anzahl der Oberärzt*innen – diese Situation gebe es auch in anderen Krankenhäusern der Stadt Wien, sagte Seidl. Es komme zudem regelmäßig zu Gefährdungsanzeigen und auch Gangbetten seien zum Standard geworden – mittlerweile gebe es in Spitälern „Matratzenlager“, meinte Seidl. Auf Operationen würden Wiener*innen monatelang warten müssen: auf ein neues Knie etwa bis zu zehn Monate, auf eine neue Hüfte bereits ein Jahr. Bald werde es laut Seidl Stationssperren geben, vor allem aufgrund des fehlenden Personals. Dieser Personalmangel sei auf den Wiener Gesundheitsverbund als unattraktiven Arbeitgeber zurückzuführen – auch deshalb müsse dieser neu aufgestellt werden. Das sei bereits vor Jahren versprochen worden, aber nie passiert. Seidl ging auch auf die Klinik Floridsdorf ein: Hier seien Betten für die Kinder- und Jugendpsychiatrie versprochen worden, aber es gebe noch immer keine entsprechende Station.



GR Dipl.-Ing. Dr. Stefan Gara (NEOS) zufolge sei der Gesundheitsbereich ein sehr breiter: vom Psychosozialen Dienst über die Spitäler bis hin zum Gesundheitsdienst der Stadt Wien. Das alles führe zu einer „sehr guten Gesundheitsversorgung in Wien“, betonte Gara. Die Corona-Pandemie habe viele Bereiche des Gesundheitssystems massiv belastet. Es sei nicht einfach, in so einer Zeit die notwendige Betreuung zu leisten und verwies auf die Impfaktionen der Stadt während der Pandemie. Gara ging in seiner Rede auf die „School Nurses“ ein: Dieses „wichtige Pilotprojekt“ sei vergangenes Jahr gestartet worden und verbessere die medizinische Betreuung an Wiener Schulen und Kindergärten, erklärte Gara. Auch der Ausbau der Primärversorgung sei vorangeschritten und werde weiterhin forciert – hier sei Wien in Österreich führend. Ferner würden Primärversorgungszentren in ganz Wien weiterhin eingerichtet und auch die Erstversorgungsambulanz in der Klinik Landstraße sei in Betrieb genommen worden – dies würde Spitalsambulanzen entlasten. Laut Gara würden auch strukturelle Veränderungen im Gesundheitsbereich vorgenommen. Zudem würde die Stadt auch den Bereich Klimaschutz im Hinblick auf Gesundheitsvorsorge „sehr ernst“ nehmen. All das seien wichtige Maßnahmen, um die Gesundheitsversorgung in Wien zu verbessern. Insgesamt sei diese aber bereits „sehr, sehr gut und darauf können wir auch stolz sein“, sagte Gara.

GRin Mag. Barbara Huemer (GRÜNE) ortete „gewaltig große“ Herausforderungen im Gesundheitsbereich sowie „Realitätsverweigerung der rot-pinken Stadtregierung“. Vor allem in diesem Bereich müsse reinvestiert werden. Huemer verwies auf mehrere Probleme im Gesundheitsbereich, unter anderem auf die hohe Anzahl an Gefährdungsanzeigen, den Personalmangel sowie die mangelnde Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Besonders vernachlässigt werde laut Huemer auch die Gesundheitsversorgung an Schulen. Die von ihrem Vorredner Gara (NEOS) erwähnten Maßnahmen wie die „School Nurses“ seien zwar gute, jedoch bundesinitiierte oder von anderen Playern mitgetragene Projekte. Huemer forderte daher mehr Handeln von der Stadt aus eigenen Mitteln: „Wien kann und muss hier mehr tun.“ Durch die Personalkrise sei auch die Versorgung der Patient*innen gefährdet. Hier sei „Gefahr im Verzug“, meinte Huemer, die einen Antrag für bessere Gehälter und bessere Arbeitsbedingungen für das Pflegepersonal einbrachte. Auch der geplante Streik in der Klinik Ottakring dürfe „nicht lächerlich gemacht werden“. Dieser sei nachvollziehbar, sagte Huemer und brachte Anträge ein betreffend Umsetzung der Forderungen des Pflegeteams der Zentralen Notaufnahme in der Klinik Ottakrings sowie Einführung der 4-Tage-Woche in der Pflege. Das sei ein Schritt in Richtung Arbeitszeitverkürzung, sagte Huemer. Auch im Hinblick auf die Klimakrise und die Digitalisierung würde Wien nachhinken. Die Klimakrise sei der WHO zufolge die größte Gefährdung für die Menschheit. Dazu brachte Huemer einen weiteren Antrag ein betreffend Wiener Unterstützungspaket für klimafitte Gesundheitseinrichtungen. Es müsse investiert werden, um den Gesundheitsbereich klimafit und krisenresistent zu machen, forderte Huemer.

Laut GRin Ingrid Korosec (ÖVP) fließe ein Drittel des Budgets in die zur Debatte stehende Geschäftsgruppe. Das bringe auch eine sehr große Verantwortung für die Patient*innen in Spitälern mit sowie für jene, die auf Sozialleistungen angewiesen seien. Die Stadtregierung müsse die notwendigen Rahmenbedingungen schaffen, damit es eine Gesundheitsversorgung auf höchstem Niveau gebe, forderte Korosec. Wichtig sei dabei nicht nur die Planung, sondern vor allem die effiziente und schnelle Umsetzung, etwa bei der anstehenden Sanierung und Modernisierung von Krankenhäusern. Gerade aufgrund der Teuerungen brauche es hier eine sorgsame Ausführung. Korosec ging auf den Wiener Gesundheitsverbund ein: Dieser sei selbst zu einem der größten Notfälle der Stadt geworden. Auch ein Blick in den Rechnungsabschluss zeige dies: Die Rechts- und Beratungskosten etwa seien auf 17,8 Millionen Euro angestiegen. Auch der Rückgang der Beschäftigten im Gesundheitsbereich würde zur herausfordernden Situation in Wiens Spitälern und Pflegeheimen beitragen. Das Problem des Personalmangels gebe es zwar nicht nur in Wien – aber vor allem die Stadt spiele unter anderem mit dem AKH eine zentrale Rolle im österreichischen Gesundheitsbereich. Hier müsse man Grundsatzdiskussionen führen und Finanzierung aus einer Hand angehen, forderte Korosec. Sie kritisierte, dass finanzielle Mittel nicht dort ankommen, wo sie sollten: Die komplexen Finanzierungsströme würden Geld versickern lassen. Hier sei eine Vereinfachung der Finanzierung sinnvoll. Ebenso wichtig wäre ein gesamtheitliches Denken der Gesundheits- und Pflegeleistungen – denn diese Bereiche seien nicht getrennt voneinander zu sehen. Es brauche zudem dringend eine professionelle Strukturreform des Wiener Gesundheitsverbunds und eine Digitalisierung in Spitälern. Denn damit könne man Mitarbeiter*innen sowie Patient*innen entlasten, sagte Korosec. Die geplanten Primärversorgungszentren der Stadtregierung seien sehr wichtig, um die Spitäler und die niedergelassenen Versorger*innen zu entlasten. Hier wünsche sich Korosec jedoch mehr Druck für eine rasche Umsetzung, sagte sie in Richtung Stadtrat Hacker. Sie ortete „kein großes Interesse“ bei Hacker an der Zusammenarbeit mit der Opposition, da so viele Vorstellungen und Anträge der oppositionellen Fraktionen nicht weiter diskutiert oder abgelehnt würden. Das sei bedauerlich, denn für die Wiener Stadtregierung sollten die Patient*innen im Fokus stehen. Was die alle Parteien einen sollte, ist, für die beste Gesundheitsversorgung der Wiener*innen zu sorgen. Korosec brachte mehrere Anträge ein betreffend adäquate Versorgung von Schmerzpatienten und Schaffung eines Schmerzzentrums; sofortige Evaluierung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Zieles Gesundheitsmetropole Wien 2030; Pilotprojekt ehrenamtliche Demenzbegleitung in den Akutspitälern des Wiener Gesundheitsverbundes. (Forts.) exm

