40. Wiener Gemeinderat: Rechnungsabschluss 2022 (9)

Beratung der Geschäftsgruppe Bildung, Jugend, Integration und Transparenz

Wien (OTS/RK) - GR Benjamin Schulz (SPÖ) meinte, ein „Genderverbot“ löse keine Probleme des Landes oder der Kinder – er nehme zur Kenntnis, dass es Parteien gebe, die mit dem Bedienen solcher Themen zurück ins 19. Jahrhundert wollten. Er gab einen Überblick über die Bilanz des Bildungsressorts: Im Jahr 2022 wurden 166 Millionen Euro in die Schaffung von 104 neu errichtete Klassen investiert. Weitere 16 Millionen Euro gab die Stadt für Schulsanierungen in den Bezirken aus. Ein guter Betreuungsplatz im Kindergarten sei entscheidend für die gute Entwicklung und Bildung von Kindern, betonte Schulz. Auch sei eine ausreichende Zahl an Schulplätzen notwendig, damit alle eine gute Bildung genießen könnten. Er sprach außerdem zum Projekt „Schule Digital“, bei dem die IT-Infrastruktur in Schulen ausgebaut wird. Er erwähnte auch das neue in Bau befindliche Zentralberufsschulgebäude in der Seestadt Aspern wo sieben Schulen an einem „topmodernen“ Standort zusammengezogen werden. „Das haben sich die Lehrlinge und Berufsschüler verdient“, sagte Schulz. Er lobte außerdem die Arbeit der MA 11 für den Schutz von Kindern und Unterstützung von Familien. Sie leiste auch großartige Arbeit rund um die Aufarbeitung der Auswirkungen der Pandemie auf Kinder und Jugendliche, betonte Schulz. Wien habe entsprechende Angebote ausgebaut und neue Einrichtungen geschaffen, damit „kein Kind und Jugendlicher zurückgelassen wird und auf der Strecke bleibt“, sagte Schulz. Er erwähnte mehrere Programme für Lehrlinge; unter anderem strich er den großen Erfolg der von der Stadt angebotenen Kurse für die Lehrabschlussprüfung für Lehrlinge hervor. Diese könnten sich bei den Vorbereitungskursen auch kostenlos auf die Berufs-Matura vorbereiten.



GR Maximilian Krauss, MA (FPÖ) kritisierte, dass die „falschen und absurden Maßnahmen“ während der Corona-Pandemie die Zahl der Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen haben steigen lassen. Die Stadt sei für das Problem verantwortlich und kümmere sich jetzt auch nicht um die Lösung – Stichwort fehlende Stellen bei der Kinderpsychiatrie. In Wien würden Beamte gezwungen werden „Sehr geehrte Damen und Herren, Sehr geehrte intergeschlechtliche Menschen“ in E-Mails zu schreiben. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich bei ihm darüber beschwert: „Dieser Blödsinn gehört abgestellt“, sagte Krauss. Er forderte „Deutsch als Umgangssprache“ an der Schule als „integrationspolitische Maßnahme“. Auch dies werde – wie das Gender-Verbot – bereits in Niederösterreich umgesetzt. In Wien würden mehr als 50 Prozent der Schülerinne und Schüler Deutsch nicht als Umgangssprache verwenden. Ein Viertel der Schülerinnen und Schüler in Wien würden deshalb nicht die Pflichtschule abschließen können, behauptete Krauss. Für sie sei es dann unmöglich am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. „Sie sind dafür verantwortlich, dass ein Großteil einer Generation auf die Notstandhilfe angewiesen sein wird“, warf Krauss der Stadtregierung vor. LGBTIQ-Jugendzentren würden „an der Lebensrealität der meisten Jugendlichen – insbesondere jenen mit Migrationshintergrund – vorbeigehen“. In der Opposition hätten die NEOS die SPÖ dafür kritisiert, Günstlinge mit Beraterposten zu versorgen, jetzt würden die NEOS ihren ehemaligen Parteichef Strolz mit einem Beraterposten im Rathaus versorgen. Von echter Transparenz und sinnvoller Bildungspolitik sei seit der Regierungsbeteiligung der NEOS nichts übriggeblieben, meinte Krauss. Forderungen nach Schulautonomie und mehr Lehrpersonal seien nicht eingelöst worden; stattdessen gebe es „überforderte Lehrer, überfüllte Klassen und Kinder die auf der Strecke blieben“, so Krauss.



GR Mag. (FH) Jörg Konrad (NEOS) meinte, die FPÖ würde Schüler*innen in Niederösterreich „verpflichtend nahelegen“ am Schulhof Deutsch zu sprechen – er, Konrad, wolle seinem Vorredner Krauss ebenso „verpflichtend nahelegen, weniger Blödsinn zu reden“. Die Teuerung bringe viele Familien unter Druck, deshalb sei ein Entlastungspaket für besonders armutsgefährdeten Kinder wichtig – so biete die Stadt Wien das Mittagessen in Ganztagsschulen gratis an, ebenso gebe es Unterstützung bei der Anschaffung von Schulmaterial. Er verwies auf die Kinder- und Jugendstrategie der Stadt Wien, in der auch das erste queere Jugendzentrum festgeschrieben ist. Die Stadt habe neue Räume für Jugendliche geschaffen, wie zum Beispiel die neue Skatehalle in Wien. Wien betrachte auch das Aufkommen von extremistischen Strömungen unter Jugendlichen kritisch. Deshalb gebe es ein Projekt an Mittel- und Berufsschulen, bei dem demokratische Werte und Offenheit vermittelt würden. Eine große Aufgabe sei auch die Aufnahme der aus der Ukraine geflohenen Kinder aus der Ukraine an den Wiener Schulen gewesen. Wien habe sich hier gut geschlagen, auch mit der Unterstützung von NGOs und der Zivilgesellschaft. Er nannte das Projekt der Community-Kommunikatoren für den Austausch zwischen Stadt und Zuwanderergruppen. Auch die MA 35 werde aktuell umfassend reformiert, um serviceorientierter zu werden und die Verfahrensdauer im Bereich Zuwanderung zu reduzieren. Er wollte eine „massive Steigerung der Kund*innen-Zufriedenheit“ erkennen.



GR Ömer Öztas (GRÜNE) sprach zur Jugend im öffentlichen Raum. Dabei komme es zu Konflikten mit Anrainer*innen. An Hotspots wie am Donaukanal und Karlsplatz sei es 2021 „eskaliert“. Die Stadt müsse konsumfreie Zonen anbieten, bei denen sich Jugendliche treffen können, ohne dass es Konflikte mit Anrainer*innen gibt. Jetzt gebe es wieder ein Problem bei den Wiental-Terrassen am Wienfluss in Margareten. 2021 seien die Awareness-Teams geschaffen worden, die sich als großer Erfolg herausgestellt hätten. Er forderte Jugendzonen in der Stadt und die Ausweitung der „Awareness-Teams“ auf die Wientalterrassen. Er kritisierte die Stadtregierung dafür, im vergangenen Jahr zahlreiche Anträge der Grünen zu Kinder und Jugendliche „ohne mit der Wimper zu zucken“ abgelehnt zu haben, die Grünen würden aber weiter konstruktive Vorschläge machen, wie zum Beispiel den Ausbau von legalen Graffitiflächen, einen Jugendrat für Wien, mehr Unterstützung für LGBTIQ-Jugendliche, ein neues Semesterticket für Schüler*innen und eine Sozialraumanalyse für Wien.



GRin Julia Klika, BEd (ÖVP) kritisierte die Stadt Wien dafür, die Tarife bei den Wiener Bädern angehoben zu haben. Es sei begrüßenswert, dass viel in die Bäder investiert werde – unter anderem mit Sanierungen, Modernisierung der Technik und Zubauten von neuen Becken. Allerdings: „In kaum ein Bundesland sind die Tarife für die Bäder so hoch wie in Wien“, sagte Klika. Das Tages-Ticket und die Jahreskarte hätten sich um bis zu 20 Prozent erhöht.



GRin Safak Akcay (SPÖ) sprach zum Wiener Integrationskonzept: Wien würde gemeinsam mit NGOs alle Wiener*innen in allen Lebenslagen erreichen und Unterstützung bieten – insbesondere bei der Integration. Ein wichtiges Werkzeug in der Integrationsarbeit sei der Integrationsmonitoring, sagte Akcay, „das gibt uns vor, wo es lang geht“ – die Arbeit der MA 17 -Integration und Diversität fuße auf den empirischen Erkenntnissen aus dem Monitoring, erklärte Akcay. Unter anderem seien die Community-Kommunikator*innen oder die muttersprachlichen Lesepartner*innen Projekte, die auf Basis des Monitorings aufgesetzt wurde. Viele Projekte und Integrationsmaßnahmen würden darauf abzielen, den Menschen das Rüstzeug zu geben, um am Arbeitsmarkt zu reüssieren. Sie hob die WASt – Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten hervor, die in Österreich eine einzigartige Einrichtung sei. Sie verwies auch auf den Förderschwerpunkt Regenbogenmonat im queeren Kleinprojekte-Fördertopf der Stadt, über den mehrere LGBTIQ-Projekte gefördert wurden. Sie erinnerte an das Kunstwerk „Arcus-Schatten eines Regenbogens“, das seit diesem Jahr als Denkmal im Resselpark an die homosexuellen Opfer der NS-Diktatur erinnert. „Wien ist immer am Ball und hat keine Angst, Gerechtigkeit und Chancen zu schaffen. Wien ermutigt, hilft und Wien setzt sich ein für eine Stärkung des Wir-Gefühls“, schloss Akcay.



GR Markus Ornig, MBA (NEOS) sprach ebenfalls zu den Wiener Bädern. Die Wiener Bäder würden vielen Menschen einen kurzen Urlaub und eine gute Zeit mit der Familie erlauben, so Ornig – deshalb sei es wichtig in die Bäder zu investieren. Mit der Bäderstrategie würden gezielt Maßnahmen gesetzt wie zum Beispiel ein neues Außenbecken in der Brigittenau, neue Beachvolley-Plätze und Fußball- und Basketballplätze im Schafbergbad, Erneuerung von Rutschen und Wellenbäder im Schafbergbad beziehungsweise beim Gänsehäufel. Er verwies auch auf Energieeinspar-Projekte wie der Einbau von Wärmepumpen und Solaranlagen bei den Wiener Bädern, was sich auch positiv auf die Vermeidung von CO2 auswirke. Wien stocke auch die Zahl der Schwimmkurse auf, damit alle Schüler*innen, die während der Bäderschließungen in der Corona-Zeit darauf verzichten mussten, ihren Schwimmkurs nachholen können. (Forts.) ato



