SPÖ-Oxonitsch/Tanzler: „Kaputte Regelung abschaffen, statt Pflaster auf Probleme kleben“

Kritik an Neuregelung in letzter Sekunde – SPÖ-Sprecher:innen fordern weiter Abschaffung von Deutschförderklassen und MIKA-D-Tests

Wien (OTS/SK) - Mit der heutigen Ankündigung des Bildungsministeriums, Schulkinder, die nicht bereits zum Semesterwechsel den MIKA-D-Test absolviert haben, trotzdem in die nächste Schulstufe aufsteigen zu lassen, beweise der Minister einmal mehr, dass das Konzept der Deutschförderklassen und MIKA-D-Tests in der Praxis nichts tauge, wiederholen Petra Tanzler, SPÖ-Bildungssprecherin, und Christian Oxonitsch, SPÖ-Sprecher für Kinderrechte, ihre Kritik. Besonders die Kurzfristigkeit des Lösungsversuchs stoße den beiden Sprecher:innen sauer auf, das Problem sei schließlich nicht erst seit gestern bekannt. „Der Minister muss diese kaputte Regelung endlich abschaffen, statt nur Pflaster auf die Probleme zu kleben“, so die beiden Abgeordneten zur nun in letzter Sekunde angekündigten Maßnahme. ****

SPÖ-Bildungssprecherin Tanzler: „Die Deutschförderklassen samt MIKA-D-Tests werden durch die kurzfristige Änderung nicht weniger unsinnig. Warum die heute präsentierte Regelung nur für ein Jahr gilt, ist völlig unverständlich. Die Probleme werden sich nicht innerhalb von 12 Monaten in Luft auflösen. Minister Polaschek muss endlich den Mut aufbringen, die pädagogisch wertlose Regelung gänzlich abzuschaffen und stattdessen auf ein integratives Modell zu setzen. Dass es überhaupt zu einer so absurden Situation kommen konnte, in der Kindern der Aufstieg in die nächste Schulstufe verwehrt wird, zeigt, wie wenig durchdacht die gesamte Idee der Deutschförderklassen ist.“

Auch der SPÖ-Sprecher für Kinderrechte schließt sich der Kritik an: „Wir fordern beste Bildung für alle Kinder – auch für die, die unsere Sprache noch nicht perfekt beherrschen. Der Spracherwerb ist der Schlüssel dazu und muss daher bestmöglich gefördert werden und das gelingt nicht über Absonderung, da sind sich alle Expert:innen einig. Eröffnen wir allen Kindern die Chance auf einen erfolgreichen Bildungsweg, indem wir die Deutschförderklassen und die MIKA-D-Tests endgültig abschaffen. Genau das werden wir in unserem Antrag im kommenden Nationalratsplenum auch fordern.“ (Schluss) ts/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at