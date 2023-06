Erster ÖHV-Camp.us-Event begeistert inhaltlich und kulinarisch

Das Alte Mühlhaus in Salzburg stand einen Tag lang ganz im Zeichen von touristischer Weiterbildung und Networking.

Wien (OTS) - „Jedes Jahr bilden wir mit ausgewählten Expert:innen und Coaches hunderte Tourismus-Profis aus. Mit diesem Fest sagen wir Danke für die gute Zusammenarbeit“, freut sich ÖHV-Campus-Chefin Brigitta Brunner und startete in einen interaktiven Workshop mit Christoph Ostler von Connected Reality zu den Chancen von Virtual Reality, Augmented Reality und dem Metaverse. VR-Rundgänge schaffen fantastisch-realistische Eindrücke, AR-Anwendungen liefern Informationen und Services direkt aufs Smartphone. Schon bald werden Vorreiter potenzielle Gäste im großen Stil auf virtuelle Rundgänge durch Hotels und Destinationen schicken, lebensechte Hotelerlebnisse personalisieren, die im Metaverse erlebt und nach individuell abgestimmten Abenteuern gebucht werden.

BarCamp mit kulinarischen Hauben-Höhenflügen und Deluxe-Konzert-Ausklang

Gemeinsam mit Absolvent:innen des ÖHV-Campus ging es in ein BarCamp über VR, Nachhaltigkeit, Prozessoptimierung und Mitarbeiter:innenbindung als Schlüsselfaktoren für den langfristigen Erfolg und über kulinarische Fragestellungen – Stichwort „Wieviel Halbpension braucht ein Hotel?“ – weiter in einen lebendigen Abend nach dem Motto „Good food, good wine, good friends, good times”. Andreas Döllerer und Andreas Herbst nahmen die Teilnehmer:innen in einer Live Cooking Show auf eine kulinarische Reise mit, der Foodtruck „Streatfood“ begleitete sie mit einer exquisiten Burger-Auswahl, bis der Abend mit einem Konzert der Band „Deluxe in Concert“ ausklang.

