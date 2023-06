„Siege, Fehler, Perspektiven“: Fußball-Talk im ORF Vorarlberg

Am 4. Juli um 19.00 Uhr im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn

Wien (OTS) - Der Vorarlberger Profi-Fußball boomt wie nie zuvor, befindet sich im Um- und Aufbruch. Mit dem SCR Altach und SC Austria Lustenau geht Vorarlberg 2023/2024 wieder mit zwei Mannschaften in die Bundesliga-Saison. Die 2. Liga hat in der neuen Saison mit dem FC Dornbirn und Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz ebenso Ländle-Derbys zu bieten. Zu Vorarlberger Duellen kommt es auch in der Frauen-Bundesliga, in der die ÖFB-Cup-Finalistinnen der SPG SCR Altach / FFC Vorderland auf das Aufsteigerteam FC Lustenau / FC Dornbirn trifft.

Aufwärtsentwicklung mit Reibungspunkten

Der sportliche Aufschwung bringt aber auch Probleme mit sich und wirft Fragen auf. SC Austria Lustenau muss wegen des Stadion-Neubaus vorübergehend nach Bregenz umziehen, SCR Altach versucht nach zwei nervenaufreibenden Abstiegs-Kämpfen einen sportlichen Neustart – wie wird dies funktionieren?

Für die Männer- wie Frauenteams bleibt abzuwarten, wie sehr man sich bei der Kaderplanung ins Gehege kommt. Welche Auswirkungen hat das alles auf Zuschauer und Sponsoren? Dazu verfügt Vorarlberg bald über drei Bundesliga-taugliche Stadien – zu viel, zu wenig? Und welche Auswirkungen hat der Profi-Boom auf den Amateur- und Nachwuchs-Fußball?

Expertenrunde am Podium

Beim Fußball-Talk des ORF Vorarlberg werden Antworten auf diese spannenden Fragen gesucht. Im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn diskutieren ORF-Vorarlberg-Moderator Thomas König mit den Fußball-Expertinnen und -Experten Peter Pfanner (Präsident SCR Altach), Bernd Bösch (Vorstand SC Austria Lustenau), Eric Orie (Sportdirektor FC Dornbirn), Andreas Heraf (Trainer Schwarz-Weiß Bregenz) und Sonja Baldauf (VFV-Frauenreferentin).

Live-Diskussion bei ORF Radio Vorarlberg

Alle Interessierten sind am Dienstag, 4. Juli 2023, um 19.00 Uhr herzlich zu diesem Fußball-Talk ins Publikumsstudio eingeladen. Das Gespräch ist zudem ab 20.00 Uhr auf ORF Radio Vorarlberg zu hören.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Im Vorarlberger Profi-Fußball gibt es derzeit viele offene Flanken. Infrastruktur, Sponsoren und Spielerkader – alle kämpfen ums Gleiche. Gelegentlich kommt man sich da in die Quere.“

Thomas König, Koordinator Sport ORF Vorarlberg: „Sechs Profi-Teams auf engem Raum, da sind Zweikämpfe abseits des Rasens vorprogrammiert. Wenn aber alle mitspielen, kann das funktionieren.“

