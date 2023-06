Kulturell, unterhaltsam, politisch: Abwechslungsreicher TV-Sommer in ORF III

Festspiele, Kabarett, „Sommer(nach)gespräche“, „Alltagsgeschichten“, Krimisommer, „Day of Rock“ u. v. m.

Wien (OTS) - Nach dem bereits eröffneten ORF-Kultursommer-Schwerpunkt (Details unter presse.ORF.at), der in ORF III vergangenes Wochenende mit der erfolgreichen Übertragung des 40. Donauinselfests startete, präsentiert der Kultur- und Informationssender des ORF im Juli und August eine besondere Sommerprogrammierung. Neben dem opulenten Festspielangebot von Kulturschauplätzen aus ganz Österreich wartet ORF III immer montags mit jeder Menge Kabaretthighlights und Kleinkunst sowie einem umfangreichen, 25-teiligen Dacapo von Elizabeth T. Spiras Kultreihe „Alltagsgeschichte“ auf (acht Folgen in ORF 2), weiters einem „ORF III Krimisommer“ – dienstags und donnerstags – mit ebenso kultigen Romanverfilmungen von Agatha Christie, Arthur Conan Doyle und Edgar Wallace, samstags mit einem „zeit.geschichte“-Schwerpunkt über Persönlichkeiten wie Chris Lohner (zum 80. Geburtstag) und Jahrhundertboxer Muhammad Ali oder über legendäre Hotels. Ab 7. August analysiert ORF III in den „Sommer(nach)gesprächen“ die politischen ORF-„Sommergespräche“ in ORF 2. Am Feiertag, dem 15. August, feiert ORF III traditionell den „Day of Rock“.

Alle Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

Musikalische Festivalreise durch den Sommer

Als musikalisches Finale des Schuljahres bzw. Auftakt in die Ferienzeit überträgt ORF III „Das große Schulschlusskonzert mit Hubert von Goisern“ (29. Juni) live-zeitversetzt aus dem Musischen Gymnasium in Salzburg. Im Juli und August nimmt der Kultursommer in ORF III dann so richtig Fahrt auf. Auf dem Spielplan stehen, großteils live-zeitversetzt, u. a. folgende Übertragungen: von der Oper im Steinbruch St. Margarethen die Premiere von „Carmen“ (12. Juli), von der Styriarte Beethovens „Eroica“ (14. Juli) im Rahmen der „ORF Steiermark Klangwolke“, von der Sommerarena Baden der Operettenklassiker „Frühjahrsparade“ (30. Juli), von den Salzburger Festspielen „Ein Abend mit Mozart“ (6. August) mit einem Auftritt des Mozarteumorchesters unter der Leitung seines künftigen Chefdirigenten Roberto González-Monjas, von den Bregenzer Festspielen die neue Hausoper „Ernani“ (6. August), aus Grafenegg live-zeitversetzt die Festival-Eröffnung mit Felix Mendelssohn Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“ (11. August) sowie ein Konzert von Rudolf Buchbinder mit dem Kyiv Symphony Orchestra (13. August). Weiters zu sehen: „Klassik in den Alpen“ aus Kitzbühel (16. Juli), die „Klassikstars am Traunsee“ (9. Juli) vom Salzkammergut Festival Gmunden, eine halbszenische „Carmen“ von der Schloßbergbühne Kasematten Graz (20. August), „Don Carlo“ (27. August) von der operklosterneuburg, das Zauberspiel „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“ (13. August) von den Schloss-Spielen Kobersdorf u. v. m. Ebenso bereichern Events wie das „Woodstock der Blasmusik“, das ORF III von 30. Juni bis 2. Juli mit ausgewählten Konzerten live-zeitversetzt aus Ort im Innkreis überträgt, das ORF-III-Sommerprogramm.

Montags Kabaretthighlights und „Alltagsgeschichten“, ab 7. August „Sommer(nach)gespräche“

Zu zwei „Kabarett unter Sternen“-Open-Airs begrüßt „Die Tafelrunde“ rund um Host-Comedian Gerald Fleischhacker diesmal im Rahmen der Sommerspiele Melk aus der Wachauarena (3. Juli) sowie von den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern (31. Juli). Zu Gast sind in Melk Gery Seidl, Lydia Prenner-Kasper, Isabell Pannagl und Günther Lainer, in Schiltern Omar Sarsam, Clemens Maria Schreiner, Verena Scheitz und Angelika Niedetzky. An den weiteren Montagabenden im Sommer bringt ORF III ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen der österreichischen Kabarett- und Kleinkunstszene, von Michael Niavarani bis Lukas Resetarits.

Anschließend an die Comedy-Abende würdigt ORF III vom 3. Juli bis zum 4. September das filmische Schaffen von Elizabeth T. Spira mit 25 Folgen der ORF-Kultreihe „Alltagsgeschichte“. ORF 2 präsentiert ab 2. Juli insgesamt acht Ausgaben.

Ab 7. August sorgen montags auch heuer wieder die „Sommer(nach)gespräche“ in ORF III für die Einordnung der davor in ORF 2 gezeigten politischen „Sommergespräche“. Bei ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher analysieren politische Beobachterinnen und Beobachter, Experten und ehemaligen Politiker:innen die Interviews mit den Spitzen der Parlamentsparteien, die heuer von Susanne Schnabl geführt werden. Der Fokus der „Sommer(nach)gespräche“ wird auf der Bewältigung der multiplen Krisen liegen.

Dienstags und donnerstags: Literaturverfilmungen im „ORF III Krimisommer“

Vom 4. Juli bis zum 7. September stehen im Rahmen des „ORF III Krimisommers“ immer dienstags und donnerstags im Hauptabend Produktionen der britischen Literaturverfilmungen von „Agatha Christie’s Poirot“ und „Agatha Christie: Mörderische Spiele“ sowie die kultigen deutschen „Edgar Wallace“-Filme mit Joachim Fuchsberger und zahlreiche Produktionen der „Sherlock Holmes“-Reihen auf dem Programm. Für das nötige kriminalistische Hintergrundwissen sorgt Filmexperte Horst-Günther Fiedler, der ausgewählte Krimis in kurzen Intros im kulturhistorischen Kontext positioniert.

Samstag in der „zeit.geschichte“: Bedeutende Köpfe und legendäre Hotels

Die „zeit.geschichte“ am Samstagabend stellt ausgewählte Persönlichkeiten in den Mittelpunkt: Zum 80. Geburtstag von Chris Lohner präsentiert ORF III am 8. Juli einen Schwerpunkttag u. a. mit der Neuproduktion „Frau mit Prinzipien – Die Fernsehlegende Chris Lohner“ und der Dokumentation „Österreichische Fernsehjuwele – Kottan ermittelt“.

Die vierteilige ORF-Premiere „Muhammad Ali – Der Jahrhundertboxer“ zeichnet am Samstag, dem 22. Juli, und am Sonntag, dem 23. Juli, den Werdegang einer der bekanntesten und legendärsten Figuren der Sportwelt des 20. Jahrhunderts nach. Am Samstag, dem 12. August, beleuchtet ORF III legendäre Hotels und ihre Geschichte: „Sisis letzte Unterkunft: Das Beau Rivage in Genf“, „Das Adlon in Berlin“ und „Das Bristol in Berlin“.

„Day of Rock” ganztags am 15. August

Traditionell laut wird es am ORF-III-„Day of Rock“, an dem wieder herausragende Künstler:innen der Rock- und Popgeschichte im Rampenlicht stehen: heuer – anlässlich der 80. Geburtstage von Mick Jagger und Keith Richards – u. a. Konzerte der Rolling Stones, weiters Auftritte von Madonna und der kürzlich verstorbenen Rocklegende Tina Turner. Dazu gibt es Dokus wie „Das Phänomen Rolling Stones“ und „Die vielen Gesichter von Madonna“, aber auch die Konzerte „Fleetwood Mac: The Dance“ und „Queen – Hungarian Rhapsody, Budapest 1986“.

