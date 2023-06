DANKE-Fest im Wiener Rathaus für ukrainische Lehrkräfte

Bildungsdirektor Heinrich Himmer und der ukrainische Botschafter Dr. Vasyl Khymynets danken den Pädagog/innen

Wien (OTS) - „In Wien wird großartiges geleistet, um geflüchteten Kindern und Jugendlichen aus der Ukraine Sicherheit zu bieten. Ihnen so rasch wie möglich ein Stück Normalität und Alltag zu geben, war und ist unser Ziel. Wer in die Schule geht, findet Freundinnen und Freunde und bekommt neue Perspektiven. Ich danke allen, die sich jeden Tag dafür einsetzen, dass die Kinder und Jugendlichen aus der Ukraine in Wien ein neues Zuhause finden“, sagt Bildungsdirektor Heinrich Himmer beim DANKE-Fest.

Rund 100 Pädagoginnen aus der Ukraine haben im diesem Schuljahr an Wiens Schulen gearbeitet und sind eine überaus wertvolle Unterstützung. Knapp 4.500 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine besuchen eine Wiener Schule oder einen Übergangslehrgang.

„Ich möchte sowohl den österreichischen Lehrerinnen und Lehrern als auch ihren ukrainischen Kolleg/innen meinen Dank aussprechen, die mit Unterstützung der Bildungsdirektion einen außergewöhnlichen Beitrag zum Bildungsprozess der Kinder und Jugendlichen geleistet haben,“ sagt Dr. Vasyl Khymynets, ukrainischer Botschafter in Wien.

„Herausforderende Zeiten erfordern besondere Menschen. Ich möchte mich bei allen Schulleitungen als auch Pädagog/innen für ihren Einsatz und Engagement auf das Herzlichste bedanken,“ so Himmer abschließend.

Foto in Kürze unter: https://presse.wien.gv.at/

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Tabea Nica Petra Grießner

Mediensprecherin Bildungsdirektion für Wien

E-Mail: tabea.griessner @ bildung-wien.gv.at

Tel: 01/525 25 77014