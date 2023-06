Ofenauer ad Laimer: Verteidigungsministerin Tanner sorgt für attraktives und leistungsstarkes Heer

Ministerin startet Personal- und Qualitätsoffensive – Besoldung von Präsenzdienern und Unteroffizieren wurde angehoben, Angebot für Frauen ausgebaut

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sorgt seit Beginn ihrer Amtszeit für eine laufende Attraktivierung des Bundesheeres und eine leistungsstarke Landesverteidigung. Damit arbeitet sie an der Spitze ihres Ressorts im Interesse unseres Landes und der Bevölkerung, das sollte eigentlich auch SPÖ-Wehrsprecher Laimer wertzuschätzen wissen“, betont ÖVP-Wehrsprecher Friedrich Ofenauer heute nach der Sitzung des Landesverteidigungsausschusses.



In vielen Branchen und Bereichen herrsche Personalknappheit – dieser wirke Verteidigungsministerin Klaudia Tanner seit Beginn ihrer Amtszeit durch Attraktivierungsmaßnahmen und ein Budget in historischer Höhe entgegen. Unter anderem mit der „Mission Vorwärts“. Weiters ist die Besoldung für Grundwehrdiener und Unteroffiziere erhöht worden. Dies habe man von den früheren SPÖ-Verteidigungsministern wie etwa Darabos, Klug oder Doskozil nicht behaupten können. „Kollege Laimer hat offensichtlich kein sehr gutes Gedächtnis, sonst wären ihm die positiven Entwicklungen beim Bundesheer deutlich aufgefallen“, so Ofenauer. Klar sei jedenfalls, dass man die Versäumnisse der letzten 15 Jahre nicht „mit einem Fingerschnippen aufholen kann“.



Gerade was das berufliche Angebot für Frauen beim Heer betreffe, habe sich „sehr viel getan“. So besteht seit April heurigen Jahres neben einem direkten Einstieg in eine Offiziers- oder Unteroffizierslaufbahn auch die Möglichkeit eines freiwilligen Grundwehrdienstes für Frauen. Ofenauer: „Damit wird vor allem jungen Frauen das Kennenlernen und Einfinden in das Österreichische Bundesheer ermöglicht, ähnlich, wie das bei den wehrpflichtigen Männern der Fall ist.“ Mit Juni haben sich bereits 98 Frauen freiwillig gemeldet, 14 wurden bereits einberufen. Daneben seien wichtige Initiativen wie etwa zur Modernisierung der Unterkünfte, zum Ausbau der Kinderbetreuung und vielen weitere Maßnahmen gestartet worden.

Außerdem verfügt das Bundesheer seit dem Wintersemester 2022 über bis zu zehn Studienplätzen für Humanmedizin an der Medizinischen Universität Wien, damit soll dem Ärztemangel beim Militär entgegengewirkt werden. „Im Rahmen dieses Programms studieren Soldatinnen und Soldaten – bei Bezug eines Gehalts – im Rahmen ihrer Dienstzeit, derzeit sind sechs Personen, darunter eine Frau. Weitere 32 Militärmedizin-Anwärter bereiten sich gerade für eine Aufnahme in das Medizinstudium vor“, hält der ÖVP-Wehrsprecher fest.



Abschließend sagt der ÖVP-Abgeordnete: „Ministerin Klaudia Tanner steht für ein einsatzfähiges Heer und eine starke Verteidigungspolitik. Dazu verdient sie im Sinne unseres Landes und der Sicherheit der Menschen parteiübergreifende Unterstützung. Auch Kollege Laimer ist herzlich eingeladen, konstruktiv mitzuarbeiten.“

