Schulaktion Fledermauskästen: NÖ Schulen bauten 7.000 Stück

LH Mikl-Leitner: Ein wichtiger Beitrag unserer Schülerinnen und Schüler zu Artenschutz und Erhalt der Artenvielfalt

St.Pölten (OTS) - Am heutigen Dienstag würdigten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister den Einsatz der NÖ Schulen zur Aktion Fledermauskästen im Rahmen der Garten Tulln. Über 1.000 Schülerinnen und Schüler setzten mit dem Bau der Fledermauskästen ein starkes Zeichen für den blau-gelben Umweltgedanken.

„Mit eurem Einsatz zeigt ihr, wie man Unterricht sinnvoll, mit einem sichtbaren Mehrwert für unsere Umwelt, gestaltet“, sagte die Landeshauptfrau. Mit den rund 7.000 gebauten Fledermauskästen haben die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihren engagierten Pädagoginnen und Pädagogen einen wichtigen Beitrag zu Artenschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet, so Mikl-Leitner, die unterstrich: „Dabei nehmen auch unsere Schulgärten und Schulfreiräume eine wichtige Rolle ein und die könnt ihr jetzt sogar mit einer ,Natur im Garten Plakette´ auszeichnen lassen.“

„Besonders unsere Schulgärten und Schulfreiräume, von denen wir noch viele schaffen möchten, sind ein Zeichen, dass wir alle gemeinsam auch in Zukunft für eine schöne, bunte, blühende Welt sorgen“, sagte Landesrätin Teschl-Hofmeister.

Auf der Bühne wurden anschließend die Siegerinnen und Sieger der „Hang Loose Challenge“ gekürt – also jene Schülerinnen und Schüler, die am längsten wie eine Fledermaus an einer Stange hängen konnten. Die Mädchenwertung hat die NMS Ardagger (2 min. 28 sec.), die Burschenwertung die NMS Mistelbach (4 min. 3 sec.) gewonnen.

