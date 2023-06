40 Jahre Donauinselfest: Erfolgreiches Jubiläum in ORF III mit 2 Millionen Seherinnen und Sehern

Wien (OTS) - Zum 40-jährigen Jubiläum unterhielt das Donauinselfest von Freitag, dem 23., bis Sonntag, den 25. Juni 2023, seine Besucherinnen und Besucher mit einem Programm der Superlative. Mit rund 35 Stunden TV-Programm, davon 30 Stunden live, brachte ORF III das Festival-Feeling auch heuer wieder in die heimischen Wohnzimmer. Eine Insel-Premiere feierte in diesem Jahr die neue ORF-III-Kulturbühne und lieferte insgesamt rund sechs Stunden beste Unterhaltung im Hauptabend.

ORF III Kultur und Information erreichte mit seinem Programm zum 40. Wiener Donauinselfest insgesamt 1,98 Millionen Zuseherinnen und Zuseher, das entspricht 26 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung 12+. Besonders die Live-Auftritte von Kabarettist Gernot Kulis sowie von Rock-Legende Bonnie Tyler mit bis zu 153.000 sowie 190.000 Zuseherinnen und Zusehern begeisterten an diesem Wochenende das ORF-III-Publikum. Zahlreiche Live-Einstiege, vier bereits ab 21. Juni gezeigte „Kultur Heute“-Spezialsendungen sowie eine zuvor in ORF 2 ausgestrahlte Jubiläums-Dokumentation ergänzten den umfassenden ORF-III-Programmschwerpunt zu Europas größtem Open-Air-Festival.

ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber: „Das Donauinselfest ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt im ORF-III-Programm: Neben Live-Highlights und einem vielfältigen Rahmenprogramm lieferte die neu geschaffene ORF-III-Kulturbühne der heimischen Literatur- und Kleinkunstszene erstmals eine eigene Plattform. Mein besonderer Dank gilt den Organisatorinnen und Organisatoren des Donauinselfests, allen voran Barbara Novak und Matthias Friedrich, den ORF-Radios Ö3, FM4, Radio Wien und Radio Niederösterreich sowie dem großartigen ORF-III-Team.“

