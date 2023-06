Staus auf den Reisestrecken durch Start in die Sommerferien und Formel-1-Rennen in Spielberg (Ö3-Verkehrsprognose: 30.6.-2.7.)

Wien (OTS) - Wien, Niederösterreich und das Burgenland starten dieses Wochenende als erste Bundesländer in die Sommerferien. Dieser Start in die Ferien und das Formel-1-Rennen in Spielberg in der Steiermark sorgen für Staus auf den Reisestrecken. Wenngleich das erste Ferienwochenende tendenziell eher noch ruhig ist, werden einige Baustellen und die Grenzkontrollen die Geduld vieler Autofahrerinnen und Autofahrer strapazieren.

Reiseverkehr im In- und Ausland

In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnen an diesem Wochenende die Sommerferien, im Normalfall bleiben aber die großen Staus auf den Transitrouten noch aus. Generell wird der Reiseverkehr Richtung Adriaküste in Italien und Kroatien auch in diesem Sommer sehr stark sein. Zusätzlich werden einige Sommerbaustellen und die Grenzkontrollen für kilometerlange Staus sorgen.

Aufbruch in die Ferien

Die wichtigsten Staustrecken im Sommerreiseverkehr:

- in Tirol die Fernpassstraße (B179) im gesamten Verlauf und die Brennerautobahn (A13) vor den Mautstellen Schönberg und Sterzing in Südtirol

- in Salzburg die A10, die Tauernautobahn, vor den Tunnelabschnitten Richtung Villach

- das große deutsche Eck auf den Autobahnen A93 Rosenheim – Kufstein und auf der A8 München – Rosenheim – Salzburg.

In Slowenien auf der Strecke Spielfeld-Ljubljana (A1) besteht Staugefahr vor Maribor und vor Ljubljana vor mehreren Baustellenbereichen.

Längere Wartezeiten sind einzuplanen vor den Autobahngrenzübergängen:

- Salzburg-Walserberg (A1)

- Nickelsdorf (A4 und B10)

- Suben (A8)

- Spielfeld (A9)

- Karawankentunnel (A11)

- Kufstein-Kiefersfelden (A12)

Außerdem ist vor allen wichtigen slowenisch/kroatischen Grenzübergängen, speziell in Gruškovje (Strecke Maribor-Zagreb), Rupa (Postojna-Rijeka) und Dragonja (Koper-Pula) mit Wartezeiten zu rechnen.

Wie geht’s mit dem Sommerreiseverkehr weiter?

Der Reiseverkehr wird von Woche zu Woche zulegen, den ganzen Sommer über gelten auch heuer die Abfahrtssperren entlang der A10 in Salzburg und die Fahrverbote in Tirol. Den Höhepunkt wird der Urlauberverkehr am Wochenende des 29./30. Juli erreichen, wenn in Bayern und Baden-Württemberg die Ferien beginnen. Speziell an den Samstagen sind kilometerlange Staus und stundenlange Grenzwartezeiten vorprogrammiert. Im August bis September wird sich das Staugeschehen zunehmend auf die Rückreisestrecken verlagern.

Formel 1 Grand Prix in Spielberg

Tausende Besucherinnen und Besucher werden ab Donnerstag zum Red Bull Ring nach Spielberg unterwegs sein, um sich den Formel 1-Grand Prix anzusehen. Durch den Ansturm der Fans ist wie jedes Jahr mit Stau zu rechnen. Wer mit dem Auto anreist, muss sich auf Wartezeiten vor allem bei den Parkplatzeinfahrten einstellen. Auf der S36 rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion vor allem mit Staus im Bereich der Abfahrten Zeltweg-Ost und Knittelfeld-West. Ein Verkehrsleitsystem mit Hinweisen entlang der Anfahrtswege erleichtert die Anreise zu den jeweiligen Parkplätzen. Abhängig von der Farbkennzeichnung des Veranstaltungs-Tickets werden die Fans bereits auf der Schnellstraße mittels LED-Beschilderung zu den richtigen Parkplätzen geleitet, die sich jeweils in Gehdistanz zur Rennstrecke befinden.

Für alle, die mit der Bahn anreisen, gibt es von Klagenfurt, Graz und Wien direkte Zugverbindungen nach Knittelfeld. Zusätzlich gibt es am Rennwochenende in regelmäßigen Abständen kostenlose Bustransfers vom Bahnhof Knittelfeld zum Veranstaltungsgelände.

Woodstock der Blasmusik in Oberösterreich

Von Donnerstag bis Sonntag findet in Ort im Innkreis das „Woodstock der Blasmusik“ statt. Wichtig für die Anreise: Bei der Anreise mit dem Auto ist mehr Zeit einzuplanen. Auf der A8, der Innkreisautobahn, sorgt bei Ort eine Baustelle für Behinderungen. Derzeit ist hier in beiden Richtungen jeweils nur eine Fahrspur frei. Richtung Passau kann auf der A8 schon bei Haag abgefahren werden, in Richtung Linz bereits bei Suben.

72. Österreich Radrundfahrt

Am Sonntag startet die 1. Etappe der 72. „Tour of Austria“ um 11.00 Uhr in Dornbirn. 148 Kilometer gilt es für die Sportlerinnen und Sportler an diesem Tag zu bewältigen. Die Route führt die Radprofis über Rankweil und Hohenems wieder zurück nach Dornbirn.

Mit den Öffis in den Sommer

Sitzplatzreservierung bei Zugfahrten empfohlen! Vor allem bei Fernzügen der ÖBB kommt es – insbesondere seit Einführung des Klimatickets – immer wieder vor, dass Züge überfüllt sind. Fahrgäste, die keine Sitzplatzreservierung haben, müssen teils den Zug wieder verlassen. Für einen garantierten Sitzplatz sollte dieser vorab reserviert werden.

Sommersperre U-Bahnlinie U4 in Wien

Die U-Bahnlinie U4 wird von 1. bis 30. Juli saniert und modernisiert. Die U4 fährt nicht zwischen den Stationen Schwedenplatz und Schottenring. In dieser Zeit empfiehlt es sich, auf die Linie 1 und die Zusatzlinie U2Z umzusteigen.

Wo staut’s? - alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten und gibt die besten Ausweichtipps. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den aktuellen Verkehrsüberblick gibt es auch auf der Ö3-Homepage:

