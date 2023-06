Blumen von der Weltmeisterin: Wie Sieger-Betriebe mit Skills-Bewerben Talente anziehen

Interessierte können sich jetzt noch für die Staatsmeisterschaft der Berufe anmelden – die Bewerbe sind ein starkes Argument im Wettstreit um Fachkräfte

Wien (OTS) - Letzter Aufruf für die Staatsmeisterschaften der Berufe: Noch bis 30. Juni können sich Interessierte für AustrianSkills anmelden, die von 4. bis 7. Oktober in Wels bzw. vom 23. bis 26. November in Salzburg stattfinden: Alle Details zur Teilnahme und Beispielaufgaben finden sich unter austrianskills.at.

Von Anlagenelektrik über Metall- bis Trockenbau, vom Boden- zum Fliesenlegen, von der Kfz-Technik über die Tischlerei bis hin zu Robot Systems Integration und Spenglerei: In insgesamt 48 Berufen können sich ambitionierte Lehrlinge im letzten Ausbildungsjahr oder Jungfachkräfte mit den Besten ihres Fachs messen. Die Besten der Besten bei AustrianSkills qualifizieren sich für die Berufs-Weltmeisterschaften WorldSkills im Jahr 2024 in Frankreich und ein Jahr später für EuroSkills in Dänemark. Vorausgesetzt, die Teilnehmer:innen sind zu diesem Zeitpunkt nicht älter als 22 bzw. 25 Jahre.

„Die Staatsmeisterschaften sind eine Plattform für persönliches Wachstum und berufliche Weiterentwicklung. Die Teilnehmer:innen können dort ihr Know-how vertiefen, neue Arbeitsmethoden kennenlernen und jede Menge neue Erfahrungen sammeln. Darüber hinaus dienen sie den jungen Champions als Sprungbrett zu den internationalen Bewerben EuroSkills und WorldSkills“, erklärt SkillsAustria-Geschäftsführer Jürgen Kraft. Aus Unternehmensperspektive würde die Teilnahme von Talenten dabei helfen, „das Image und die Reputation als Ausbildungsbetrieb zu stärken, um so hochqualifizierte Fachkräfte anzuziehen“, ist sich Kraft sicher.

Plus im Kampf um Mitarbeiter:innen

Tatsächlich avanciert die Teilnahme von jungen Fachkräften an Skills-Wettbewerben zunehmend zu einem bedeutenden Vorteil im Kampf um die besten Köpfe. „Unsere Erfolge bei Wettbewerben in den letzten Jahren, gekrönt durch den Weltmeistertitel im Betonbau, sind der beste Beweis dafür, dass wir im Unternehmen eine Ausbildung auf hohem Niveau anbieten und die Kunst des Handwerks hochhalten. Wir können dadurch auch unser Bestreben, junge Talente zu fördern, um ihre Potentiale optimal weiterzuentwickeln, in der Öffentlichkeit stärker verankern“, erklärt etwa Stefan Graf, CEO der Leyrer + Graf Baugesellschaft.

Einen anderen Pluspunkt durch die Teilnahme an Skills-Bewerben ortet man bei Siemens: „Wir sind davon überzeugt, dass die Teilnehmenden sich in so einem Wettbewerb super entwickeln, viele neue Dinge lernen, über sich hinauswachsen, lernen Lösungen zu finden, aber vor allem durch die Erfahrung auch neue Skills in das eigene Unternehmen mitbringen“, betont Gerhard Zummer, Leiter der Siemens-Berufsausbildung.

„Blumen von der Weltmeisterin“

In kleineren Betrieben können Skills-Champions gar zu Aushängeschildern werden, weiß Hanna Hochegger, Inhaberin von Blumen Kubat: „Unsere Weltmeisterin Nicola Hochegger ist zu einer echten Markenbotschafterin für unseren Betrieb geworden. Die Sichtbarkeit unseres Unternehmens ist dadurch in der Öffentlichkeit noch einmal massiv angestiegen. Leute kommen vorbei – und wollen Blumen, Gestecke & Co. von der Weltmeisterin.“

Zwei Großevents im Jahr 2023

Neben den Staatsmeisterschaften finden heuer übrigens auch die achten Berufseuropameisterschaften EuroSkills von 5. bis 9. September in Polen statt. In der Hafenstadt Danzig wird Österreich mit 48 herausragenden Fachkräften eines der größten europäischen Teams stellen. (PWK 204/HSP)

