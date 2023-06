FPÖ – Berger: Wiederkehrs „Veggie-Day“ kann nur ein schlechter Scherz sein

Wien (OTS) - Die Negativ-Schlagzeilen bezüglich der Wiener Kindergärten und Volksschulen überschlagen sich beinahe täglich. Kindergartenpädagogen demonstrieren, um auf ihre prekären Arbeitsverhältnisse hinzuweisen, dringend benötigte Förderungen in Deutschklassen werden nicht ordentlich umgesetzt, Volksschullehrer kündigen ihre Jobs wegen den untragbaren Zuständen an den Schulen. „All das negiert Wiederkehr gekonnt und setzt offenbar andere Prioritäten“, kritisiert der freiheitliche Gemeinderat, LAbg. Stefan Berger, die heute bekannt gewordene Ankündigung des NEOS-Bildungsstadtrats, einen verpflichtenden „Veggi-Day“ in 208 Ganztagsschulen einführen zu wollen.

„Wieder einmal muss der Klimaschutz für eine schikanöse Maßnahme, die diesmal unsere Kinder trifft, herhalten. Wiederkehr soll sich auf die Vielzahl an Problemen im Bildungsbereich konzentrieren und seinen Laden endlich auf Vordermann bringen, anstatt sich in Menüfragen zu verzetteln“ schließt Berger.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Rathausklub

presse @ fpoe-wien.at