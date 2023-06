Josef Taucher (SPÖ) zum Rechnungsabschluss 2022: Wir managen Krisen und gestalten Zukunft mit ruhiger Hand

Wien (OTS/SPW-K) - „Wir leben in einer Zeit multipler Krisen – Corona-Pandemie, Energiekrise, Inflation, Teuerung, Klimawandel. All das stellt uns vor große Herausforderungen. Trotzdem ist es gelungen, diese Stadt souverän und mit ruhiger Hand durch die Krise zu manövrieren. Dafür möchte ich unserem Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig und unserem Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke danken. Wir haben massiv in den Wirtschaftsstandort Wien investiert und gleichzeitig Maßnahmen gesetzt, um die Wiener:innen in diesen turbulenten Zeit zu entlasten und bestmöglich zu unterstützen. Das zeigt, dass sich die Wiener:innen auf uns verlassen können“, so der SPÖ-Klubvorsitzende Josef Taucher anlässlich des heute präsentierten Rechnungsabschlusses der Stadt Wien, der heute und morgen zur Debatte im Wiener Gemeinderat steht.

Wien habe ein klares Ziel, das konsequent verfolgt werde. Gleichzeitig habe Wien auf die Herausforderungen der Zeit reagiert und die Menschen unterstützt und entlastet. „Wir stehen für eine verantwortungsvolle Politik, die Seite an Seite mit den Menschen steht und für sie da ist, wenn Unterstützung benötigt wird“, so Taucher.

Damit Wien bis 2040 klimaneutral werde, drehe man an den großen Schrauben. „Wir machen nachhaltige Klimapolitik für die nächsten einhundert Jahre“, so Taucher weiter. Deshalb investiere Wien in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Taucher nannte in diesem Zusammenhang den Ausbau des Linien-Kreuzes U2 und U5, die Erweiterung des Straßenbahnnetzes, die neue Elektro-Bus-Flotte der Wiener Linien sowie den Ausbau des Radverkehrs. „Der Ausbau des U-Bahn-Netzes ist Wiens größtes Klimaschutzprojekt. Insgesamt investieren die Wiener Stadtwerke rund 6,2 Milliarden Euro in die Daseinsvorsorge und damit in die Zukunftsvorsorge der Wiener:innen“, unterstrich Taucher. „Die Wiener Linien fahren täglich fünfmal um die Welt. Jeder Euro, der in den Öffi-Ausbau fließt, schafft Arbeitsplätze und ist ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zur Mobilitätswende. So geht verantwortungsvolle Politik Schulter an Schulter mit den Wiener:innen.“

