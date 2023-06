FPÖ – Seidl: Warnstreik in Klinik Ottakring muss alle Alarmglocken im Rathaus läuten lassen

Stadtrat Hacker schweigt statt endlich zu handeln

Wien (OTS) - Überarbeitung, schlechte Arbeitsbedingungen und die drohende Gefahr, Patienten nicht mehr ausreichend versorgen zu können, haben das Personal der Klinik Ottakring heute dazu veranlasst, ihre Ankündigung eines Warnstreiks wahr zu machen. Vollstes Verständnis für die Ärzteschaft und das medizinische Personal zeigt der Wiener FPÖ-Gesundheitssprecher, LAbg. Wolfgang Seidl: „Anstatt auf die dramatische Situation in den Wiener Spitälern endlich zu reagieren, schweigt Gesundheitsstadtrat Hacker konsequent. Es liegt allein in seiner Verantwortung, endlich dafür zu sorgen, dass sich die Umstände ändern und sich für das Personal sowie die Patienten verbessern. Wenn er nicht Willens oder nicht in der Lage ist, die längst notwendigen Maßnahmen zu treffen, dann soll er bitte seinen Platz räumen. So kann und darf es jedenfalls nicht weiter gehen!“

