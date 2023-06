Mahrer/Wölbitsch/Jungnickel zum Rechnungsabschluss: SPÖ und neos können nicht wirtschaften

Kurs von Babler ist Anlass für Sorge – SPÖ und neos müssen für Klarstellung sorgen - Stadtregierung geht sorglos mit dem Steuergeld um

Wien (OTS) - „Der Rechnungsabschluss 2022 kann in einem Satz zusammengefasst werden: Trotz Rekordeinnahmen und ständiger Gebührenerhöhungen haben es SPÖ und neos auch im vergangenen Jahr nicht geschafft, vernünftig zu wirtschaften“, so Landesparteiobmann Stadtrat Karl Mahrer in der heutigen Debatte des Rechnungsabschlusses. Stadtrat Hanke scheitert an der jahrzehntelang gegebenen Struktur der Stadtverwaltung und an der Einstellung der in Wien seit mehr als einem Jahrhundert herrschaftlich regierenden SPÖ. Diese betrachtet die Stadt nämlich als ihr Eigentum und geht in vielen Bereichen sorglos mit dem Steuergeld der Menschen um.



Der Schuldenstand der Stadt Wien inklusive der stadteigenen Unternehmungen wuchs in den letzten 20 Jahren dramatisch an. Von 3,6 Mrd. Euro im Jahr 2001 auf 11,5 Mrd. Euro im Jahr 2022. „Diese Entwicklung, die sich nun seit zwei Jahrzehnten durchzieht, zeigt: Die SPÖ kann einfach nicht wirtschaften!“, so Mahrer weiter. Die SPÖ-neos Stadtregierung ist im Jahr 2020 mit dem Anspruch angetreten, bürokratische Hürden abzubauen. „Bis heute sehen die Menschen nichts davon – im Gegenteil, die Gebühren und Abgaben werden weiter automatisch erhöht“, so Mahrer weiter.

SPÖ und Neos auf dem Prüfstand

Wien habe sich bekanntlich so stark wie keine andere Landesgruppe für Babler stark gemacht. „Ein Teilzeitmarxist, manchmal mehr, manchmal weniger. Wir sind daher mehr als beunruhigt“, so Klubobmann Markus Wölbitsch. Die Wiener Volkspartei werde daher vor allem Anträge zu den Themen Vermögenssteuern, zur Europäischen Union, zu religiösen Symbolen, zur Aufklärung über Marxismus, zum Thema Migration, zur Freigabe von Cannabis, zur Arbeitszeitverkürzung oder zum Lobautunnel einbringen. „Dabei erwarten wir uns eine Klarstellung, wie es bei der SPÖ und damit in der Wiener Stadtregierung weitergeht“, so Wölbitsch weiter.

Eigentum muss im Fokus stehen

Für Stadträtin Isabelle Jungnickel müsse vor allem die Förderung von Eigentum in Wien im Fokus stehen. „Die Aufgabe der Politik ist es Maßnahmen zu setzen, die der Bevölkerung Wohlstand, Freiheit, Sicherheit und Stabilität gewähren. Dies erreicht und erhält man jedoch nicht durch neue Steuern und standortschädigende Maßnahmen. Wohlstand, Sicherheit und Würde erreicht und erhält man durch gutes Wirtschaften und die Bildung von Privateigentum!“, so Jungnickel.

Statt einer Politik mit dem Ziel der Bevormundung, der Abhängigkeit sowie der Aufgabe der Individualität sei in Wien eine Politik notwendig, die die Bildung von Wohneigentum ermöglicht und fördert. „Denn eine hohe Eigentumsquote ist ein Garant für Wohlstand, Selbstbestimmung, soziale Sicherheit, Freiheit, Stabilität sowie gegen Altersarmut“, so die Stadträtin.



Menschen brauchen vernünftige Zusammenarbeit in der politischen Mitte

„Die Menschen erwarten sich ein ausgeglichenes Budget und die Menschen erwarten sich endlich klare Antworten zu den Herausforderungen in unserer Stadt“, so Mahrer weiter. Der neue Bundesparteivorsitzende der SPÖ Andreas Babler zeige gerne die Faust im politischen Diskurs. „Hier sind wir anders. Wir reichen die Hand zur Zusammenarbeit. Die Menschen brauchen keinen Klassenkampf und links- oder rechtsextreme Phantasien, sondern die Menschen brauchen vernünftige Zusammenarbeit in der politischen Mitte! Und dafür steht nur eine Partei: Die Wiener Volkspartei“, so Mahrer abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Presse & Kommunikation

01/515 43 230

presse @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at