ARBÖ-Präsident Rezar zu Pendlerpauschale: „Es geht auch um soziale Fairness“

Erhöhtes Pendlerpauschale und höherer Pendlereuro fallen voraussichtlich mit 1. Juli 2023. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern drohen finanzielle Verluste.

Wien (OTS) - Nur noch vier Tage Tage hat die Bundesregierung Zeit für eine Entscheidung, wie es mit Pendlerpauschale und Pendlereuro weitergehen wird – ob die Erhöhungen bleiben, oder Pauschale und Pendlereuro wieder auf die veralteten Beträge vom Jahr 2010 zurückgesetzt werden. Da ein großer Teil des Pendlerpauschales in der Lohnverrechnung – also monatlich – berücksichtigt wird, werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon ab nächsten Monat die Kürzung spüren. „Viele Pendlerinnen und Pendler werden schon am Juli-Lohnzettel die negativen Auswirkungen der Kürzung merken und mehr Einkommenssteuer an den Fiskus abliefern müssen“, sagt ARBÖ-Präsident Dr. Peter Rezar. Denn die Bundesregierung habe bislang noch keine positiven Zeichen für eine Verlängerung des höheren Pendlerpauschales und des erhöhten Pendlereuros gegeben. Die Steuererleichterungen für Pendlerinnen und Pendler werden voraussichtlich mit 1. Juli fallen, meint der ARBÖ-Präsident.

Dabei geht es in der Diskussion über die Höhe der Pendlerförderung nicht nur um finanzielle Aspekte, betont der ARBÖ-Präsident: „Der Finanzminister und die Infrastrukturministerin dürfen nicht ignorieren, dass Pendlerinnen und Pendler vielfach weite Strecken bis zum Arbeitsplatz zurücklegen und täglich viele Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln oder im Auto sitzen müssen, um Geld zu verdienen. Das höhere Pendlerpauschale ist auch eine Anerkennung für all jene mobilen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die diese schweren Belastungen auf sich nehmen, und somit geht es auch um soziale Fairness.“

Unabhängig davon, wie die Entscheidung der Bundesregierung bis 1. Juli ausfallen werde, die Regierung müsse unbedingt und so rasch wie möglich ihr Koalitionsvorhaben „Ökologisierung und Erhöhung der sozialen Treffsicherheit des Pendlerpauschales“ in Angriff nehmen, will der ARBÖ-Präsident. „Die gestiegenen Kosten für Mobilität und die extreme Teuerung in den vergangenen Monaten machen das dringend notwendig. Der ARBÖ will die Entlastung der Pendlerinnen und Pendler“, fordert Rezar. „Die Umstellung auf einen kilometerbezogenen Absetzbetrag beim Pauschale und die Förderung all jener Pendlerinnen und Pendler, die Öffis nutzen, mit einem Öko-Bonus von 200 Euro müssen Ziel einer Reform sein“, betont Rezar.

Der ARBÖ hat Beispiele zusammengestellt, die zeigen, wie sich ab 1. Juli die Kürzung von Pauschale und Pendlereuro auf einzelne Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auswirken werden:

Beispiel Nummer 1:

Ein Arbeitnehmer verdient 2.200 Euro brutto monatlich, wohnt in Oggau im Burgenland und arbeitet in Müllendorf. Die Strecke zum Arbeitsplatz beträgt 22 Kilometer, die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel ist aufgrund von Schichtarbeit unzumutbar, deshalb nutzt er sein Auto und erhält das große Pendlerpauschale.

Ab Juli 2023 hat dieser Arbeitnehmer einen Steuerersparnisverlust von 29,45 Euro monatlich, pro Jahr bezahlt er 353,40 Euro mehr ans Finanzamt.

Im Juni erhält der Pendler 1.739,09 Euro netto ausbezahlt, ab Juli sind es nur noch 1.709,64 Euro.



Beispiel Nummer 2:

Eine niederösterreichische Arbeitnehmerin mit einem Monatsbruttoverdienst in der Höhe von 3.400 Euro muss von St. Leonhard am Hörndlwald nach Krems pendeln, die einfache Wegstrecke beträgt 32 Kilometer. Öffentliche Verkehrsmittel können aufgrund der schlechten Öffi-Verbindungen nicht genutzt werden, deshalb fährt sie mit dem Pkw und erhält das große Pendlerpauschale.

Der Verlust für diesen Arbeitnehmer beträgt ab Juli 34,45 Euro im Monat, im Jahr sind es 413,14 Euro.

Im Juni bekommt diese Arbeitnehmerin einen Nettolohn in der Höhe von 2.418,14 Euro, ab Juli nur mehr 2.383,69 Euro.



Beispiel Nummer 3:

Diese Arbeitnehmerin wohnt in Neukirchen am Großvenediger (Salzburg) und muss nach Zell am See pendeln. Die Pinzgauer Lokalbahn kann genutzt werden, deshalb bezieht sie für die Distanz von 45 Kilometern das kleine Pauschale. Der Monatsverdienst beträgt 2.900 Euro brutto.

Diese Pendlerin verliert im Monat 39,45 Euro beziehungsweise 473,40 Euro im Jahr an Steuerersparnis.

Im Juni bekommt diese Arbeitnehmerin einen Nettolohn in der Höhe von 2.135,73 Euro, ab Juli nur mehr 2.096,28 Euro.

„Diese Beispiele zeigen, dass sich die Kürzungen massiv auf Pendlerinnen und Pendler auswirken, die nicht allzu weite Strecken – egal ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Pkw – zum Arbeitsplatz fahren müssen“, erklärt Rezar. „Desto länger die Strecke zum Arbeitsplatz ist, desto mehr Geld verliert die einzelne Arbeitnehmerin/der einzelne Arbeitnehmer ab 1. Juli, sollte die Regierung nicht eine Entscheidung im Sinne der 1,3 Millionen Pendler in Österreich treffen.“

„Diese Beispiele zeigen, dass sich die Kürzungen massiv auf Pendlerinnen und Pendler auswirken, die nicht allzu weite Strecken – egal ob mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem eigenen Pkw – zum Arbeitsplatz fahren müssen“, erklärt Rezar. „Desto länger die Strecke zum Arbeitsplatz ist, desto mehr Geld verliert die einzelne Arbeitnehmerin/der einzelne Arbeitnehmer ab 1. Juli, sollte die Regierung nicht eine Entscheidung im Sinne der 1,3 Millionen Pendler in Österreich treffen.“

Rückfragen & Kontakt:

ARBÖ-Presseabteilung

Sebastian Obrecht

Tel.: +43 1 891 21 244

Mobil: +43 664 60 123 244

E-Mail: sebastian.obrecht @ arboe.at