Sloweniens Handschrift im und am Ringturm

Im Beisein von Architekt Prof. Boris Podrecca eröffnete gestern Abend Sloweniens Botschafter Aleksander Geržina die Architekturausstellung im Ringturm über Jože Plečnik.

Wien (OTS) - In seiner Reihe „Architektur im Ringturm“ präsentiert der Wiener Städtische Versicherungsverein „Entdeckungsreise – Plečnik und seine zeitlose Formensprache“. Die Ausstellung wurde am Montagabend, den 26. Juni feierlich von Aleksander Geržina, Botschafter der Republik Slowenien eröffnet. Vom Erdgeschoss bis zum 19. Stock steht der Ringturm diesen Sommer ganz im Zeichen von Österreichs südlichstem Nachbarland. „Parallel zur künstlerischen Verhüllung unserer Unternehmenszentrale durch die slowenische Künstlerin Vanja Bućan laden wir über den Sommer zur Entdeckungsreise des beeindruckenden Schaffens von Jože Plečnik in seinem Heimatland“, freut sich Mag. Robert Lasshofer, Vorstandsvorsitzender des Wiener Städtischen Versicherungsvereins.

Der Einladung zur Ausstellungseröffnung folgten zahlreiche prominente Gäste, unter anderem aus der heimischen Architekturszene wie etwa der Baudirektor der Erzdiözese Wien DI Harald Gnilsen, DI Otto Kapfinger, Prof. Bettina Götz und Prof. Richard Manahl (ARTEC Architekten), DI Gisela Podreka, DI Eduard Widmann, DI Peter Zacherl und DI Maria Auböck (Präsidentin der Zentralvereinigung der ArchitektInnen Österreichs).

„Architektur im Ringturm“: Entdeckungsreise – Plečnik und seine zeitlose Formensprache

Über den Sommer portraitiert „Architektur im Ringturm“ eine der bedeutendsten und wichtigsten Figuren in der Architektur Sloweniens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Jože Plečnik (1872–1957). Die Schau bringt nicht nur einige Hauptwerke dieses außergewöhnlichen Baukünstlers näher, sondern vor allem die vielen versteckten, wenig bekannten Arbeiten, die der Architekt geschaffen hat. Begleitend zur Schau sind im Ausstellungszentrum auch Werke von Vanja Bućan zu sehen, die für die Ringturmverhüllung 2023 verantwortlich zeichnet. Die Ausstellung ist von 27. Juni bis 15. September 2023, Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr im Ringturm (Schottenring 30, 1010 Wien) bei freiem Eintritt zu sehen. Alle Informationen unter airt.at.

Einige Eindrücke der Ausstellungseröffnung unter:

wst-versicherungsverein.at/press/plecnik23/

Detaillierte Informationen sowie Pressefotos zur Ausstellung unter:

airt.at/projects/slowenien23/

