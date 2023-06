AVISO – Innenministertreffen der Visegrad-Vier und Österreich

Donnerstag, 29. Juni 2023, 12:30 Uhr – mit Innenminister Gerhard Karner und den Innenministern aus der Slowakei, Tschechien, Polen und Ungarn.

Wien (OTS) - Beim Innenministertreffen am Donnerstag, dem 29. Juni 2023, stehen die Themen illegale Migration, organisierte Kriminalität und aktuelle Sicherheitsfragen – auch in Bezug auf die Ukraine – auf der Agenda. Die Visegrad-Vier (Slowakei, Tschechien, Polen und Ungarn) luden Österreich zu dem Treffen ein. Im Anschluss des Arbeitsgesprächs wird eine Pressekonferenz stattfinden.





Wann: 29. Juni 2023, 12:30 Uhr.

Ort: Hotel Bôrik, Bôrik 15, 81102 Bratislava





Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Anmeldung per E-Mail an die Presseabteilung des slowakischen Innenministeriums (zuzana.eliasova @ minv.sk und cc: tlacove @ minv.sk) zu übermitteln.





