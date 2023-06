ExtraDienst 5-6/2023: Künstliche Intelligenz

KI: Unnatürliche Dummheit oder das Horrorkabinett der Zukunft?

Wien (OTS) - Mit den ChatBots wurde das Thema Künstliche Intelligenz bis ins letzte Wohnzimmer mit Internetanschluss getragen. Es beherrscht die Lufthoheit nicht nur von Branchendiskussionen, sondern auch an den Stammtischen. Die aktuelle ExtraDienst-Ausgabe, seit Freitag auf dem Markt, nimmt den Einfluss der neuen Tools auf die professionelle Kommunikation unter die Lupe. Und warnt vor ihren Auswüchsen.

Weiters lesen Sie auf 214 Seiten: Was VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger zum neuen ORF-Gesetz sagt +++ Wie heimische Agenturverantwortliche mit ihren Fehlern umgehen +++ Werbung auf Öko-Mission +++ Wenn Influencer mit Glückspiel schmutziges Geld verdienen.

EDitorial

Die Künstliche Intelligenz. Sie wird unser aller Leben drastisch verändern. Längst greifen Bots und digitale Verarbeitungssysteme entscheidend in unser Leben ein. Unterstützen bereits Mediaagenturen in zahlreichen Prozessen. Übernehmen Aufgaben in Redaktionen. Allerdings: AI birgt auch viele Gefahren. Anhand von vier Beispielen zeigt ExtraDienst-Herausgeber Christian W. Mucha in seinem Leitartikel auf, wie die KI auch ordentlich danebenhauen kann. Mit drastischen Folgen.

COVERSTORY

Künstliche Intelligenz

Falsche Freunde

Derzeit überschlagen sich die Meldungen, wer nicht aller seine Prozesse der KI überantwortet. Um schnell eine kurze Headline aus dem Ärmel zu schütteln. Oder einen knackigen Slogan aufs Plakat zu bannen. Doch die KI hat ihre Tücken. Sie kennt weder Urheberrecht noch Moral. Und tischt uns so manche Münchhausen-Story auf.

Top Dienst

Kika/Leiner-Pleite kostet Werbeaufträge: Nicht nur die Mitarbeiter, auch die Panmedia wurde von der Pleite überrascht. Noch ist unklar, wie es mit dem Werbeauftritt, der dem Vernehmen nach mit 3,5 Mio. Euro budgetiert ist, weiter geht. +++ Weißmann: Geld noch besser einsetzen: Der ORF-General steckt die Marschrichtung mit neuem ORF-Gesetz ab: Programm für neue Zielgruppen, mehr Online, mehr Social Media. +++ Post-Studie: Werbemarkt lässt Pandemie hinter sich: 2022 wurde erstmals mehr als eine Mrd. Euro in Online-Maßnahmen investiert. Insgesamt stiegen die Werbeausgaben auf 7,3 Mrd. Euro an. Und liegen damit nur noch knapp unter jenen vor der Pandemie.

„Direkte Wettbewerbsverzerrung“

Trotz neuem ORF-Gesetz bleibe die blaue Seite (www.orf.at) ein starker Konkurrent für die Print-Verlage, moniert Gerald Grünberger, Geschäftsführer des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ), im ExtraDienst-Interview. Seine Forderung: der ORF soll sich auf sendungsbegleitenden audiovisuellen Content auf seiner Website konzentrieren.

Erste Bilanz

Eine wahrhaftige Voterschlacht entbrannte um die Alternativ-Sujets zum ÖSV-Logo, die uns von Agenturen, Grafikern, Designern und „Amateuren“ übersandt wurden. In der aktuellen ExtraDienst-Ausgabe erfahren Sie, wer nach dem Publikums-Voting auf den vorderen 20 Plätzen liegt.

Pannenhilfe

Analysieren und aufarbeiten statt Schuldzuweisungen und Strafen: Das ist der richtige Umgang mit Fehlern. Eine positive Fehlerkultur etabliert sich mittlerweile. auch in der heimischen Agenturlandschaft.

Image-Treibhaus

Die Werbung auf großer Öko-Mission: Immer mehr Kampagnen „retten das Klima“, „schützen die Umwelt“ und machen das Leben „nachhaltiger“. Doch Greenwashing kann Betrieben massiven sauren Regen bescheren.

Um jeden Preis

Eine Sucht, die dein Leben zerstört. Dich in den Ruin treibt. Dir alles nimmt. Die Rede ist von Spielsucht. ExtraDienst zeigt, wie geldgierige Influencer ihre Zuschauerschaft in die Zocker-Abhängigkeit treiben.

Wettlauf mit der Uhr

Lieferung im Eiltempo wird zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für das Online-Geschäft. Quick Commerce erweist sich jedoch als kostspieliger und komplexer Markt. Zumal der Wettbewerb rauer wird.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 214 Seiten u.a.:

Marketingleiter – das Feedback: Das sagen die Top-Gerankten

Sozial ohne Zuckerberg & Co.: Alternative Netzwerke verspüren Aufwind

Spiel der Emotionen: So werben die Sportwett-Anbieter

Fruchtbares Land: Die Werbe- und Medienszene in Niederösterreich

Ein Nachruf auf das Metaversum: Um die virtuelle Welt rund um Facebook ist es still geworden. KI killt das seinerzeitige Hoffnungsprojekt.

