ORS Group setzt mit Technologiepartner auf wachsenden Streamingmarkt

London/Wien/Poznań (OTS) -

Die ORS Group und das polnische Softwareunternehmen Insys Video Technologies präsentierten im Londoner Amazon Headquarter eine neue Softwarelösung für die einfache Bereitstellung von Online Videodiensten. Damit können Streaminglösungen schnell und kostengünstig ohne eigenes Entwicklungs-Know-How hergestellt werden.

Die ORS comm steigt bei Insys Video Technologies ein und plant schrittweise Übernahme in den kommenden Jahren.

Mit der in London präsentierten Softwarelösung „Cloud Video Kit“ wird es für Unternehmen und Organisationen möglich, einfach, schnell und kostengünstig maßgeschneiderte Streaminganwendungen ohne eigenes Entwicklungs-Know-How bereitzustellen. Die Technologie basiert auf standardisierten AWS Media Services Modulen und unterstützt Live-Streaming und Video on Demand von audiovisuellem Content (Sport, Kultur, Konferenzen etc). Mit „Cloud Video Kit“ ist für den Einstieg in den stark wachsenden Video-Streaming-Markt kein eigenes Entwicklerteam mehr nötig, Skalierungsprobleme gehören der Vergangenheit an.

OVD-Markt bietet starkes Wachstumspotential

Online Video über das Internet stellt eine immer stärker genutzte Form des audiovisuellen Konsums dar. Das bedeutet nicht, dass Online Video Distribution (OVD) den klassischen Rundfunk gänzlich verdrängen wird – vielmehr wird es zu einem Nebeneinander der verschiedenen Technologien kommen. Allerdings wird der OVD-Markt schneller wachsen als der klassische Rundfunkverbreitungsmarkt. Deshalb hat sich die ORS comm zum Ziel gesetzt, durch Investitionen im digitalen Wirtschaftssektor an diesem Wachstum zu partizipieren und mit OVD-Services eine Erhöhung der Wertschöpfungstiefe im digitalen Bereich (IP/Streaming) zu erreichen und international zu skalieren.

„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit einem der innovativsten Broadcast Network Operator als Partner das europäische Wachstum vorantreiben können“, so Krzysztof Bartkowski, Co-Geschäftsführer und Mitgründer von Insys Video Technologies über das künftige Zusammenwirken.

Synergien entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Mit ihren Services hat die ORS-Gruppe schon bisher Teilbereiche der Online-Video-Distribution abgedeckt (wie etwa CDN und Encoding). „Durch die Beteiligung an Insys Video Technologies kann die ORS-Gruppe ihre Wertschöpfungskette im OVD-Bereich sowohl technisch als auch organisatorisch erweitern und vervollständigen. Die ORS erhält damit eine “End to End” OVD-Plattform mit allen Komponenten, die für die lineare, als auch für die nicht-lineare Videodistribution über das Internet notwendig sind. Dies inkludiert auch die empfangsseitige Bereitstellung von Lösungen wie Webseiten-Integration und Apps auf mobilen Endgeräten und TV-Geräten“, erklärt ORS-Geschäftsführer Michael Wagenhofer. Auch in den Bereichen IT-Betrieb, Software- und Produktentwicklung sowie Infrastruktur ergeben sich zahlreiche Synergien.

Mehrstufiger Übernahme-Prozess

Die gesellschaftsrechtliche Verflechtung der ORS comm mit Insys Video Technologies sieht einen mehrstufigen Übernahme-Prozess vor. Die derzeitige Minderheitsbeteiligung soll in den nächsten 3-5 Jahren zu einer 100-prozentigen Beteiligung ausgebaut werden.

Über die ORS Group

Die ORS-Gruppe garantiert öffentlich-rechtlichen wie kommerziellen Content-Anbietern die Übertragung von Audio- bzw. audiovisuellen Angeboten via Terrestrik, Satellit und Kabel sowie auch IP Services und Streaming Lösungen. Die ORS comm erbringt das kommerzielle Geschäft innerhalb der Gruppe. Unter der Marke simpliTV betreibt die ORS comm selbst eine TV-Plattform, die TV-Konsumenten via Antenne, SAT und Streaming zur Verfügung steht.

Für weitere Informationen: www.ors.at

Über Insys Video Technologies

Insys Video Technologies bietet seit 2006 White-Label-OTT-Lösungen an, die Unternehmen beim Ausbau ihrer Online-Präsenz unterstützen. Das Unternehmen entwickelt End-to-End-Streaming-Lösungen und Tools für Inhaltssicherheit und Videoverarbeitung. Als AWS Advanced Tier Services Partner hält Insys VT seine Produkte cloud-nativ, was eine praktisch endlose Skalierbarkeit und eine schnelle Markteinführung mit einem Höchstmaß an Kundensupport gewährleistet.

Mit über 100 Implementierungen für Medien- und Unterhaltungsunternehmen, Sportvereine, Regierungs- und Kultureinrichtungen sowie Telekommunikationsbetreiber hat Insys Video Technologies seine Position als einer der weltweiten Experten für OTT-Lösungen etabliert.

Für weitere Informationen: www.insysvideotechnologies.com

