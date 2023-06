Bühne frei für Josefstädter Jugend bei Jugendgesundheitskonferenz der Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Von Upcycling bis Kickboxen: Jugendliche überzeugten mit vielfältigem Programm rund um das Thema Gesundheit

Wien (OTS) - Zahlreiche Ideen und kreative Projekte zum Thema Gesundheit und Wohlbefinden sowie 120 begeisterte Jugendliche – die Bilanz der Jugendgesundheitskonferenz der Wiener Gesundheitsförderung – WiG in der Josefstadt kann sich sehen lassen. „Bereits zum dritten Mal fand die Jugendgesundheitskonferenz hier in der Josefstadt statt. Das zeigt, wie gut unser Angebot angenommen wird und wie wichtig es ist, Jugendlichen eine Bühne zu geben, damit sie ihre Anliegen und Ansichten mit uns teilen können“, erklärt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Auch Bezirksvorsteher Martin Fabisch freut sich über die rege Teilnahme: „Meine Vision ist es, der jüngeren Generation eine lebenswerte und klimafitte Josefstadt zu hinterlassen. Dabei hilft uns dieser Austausch mit den Jugendlichen. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die mitgemacht haben und uns in ihre Gedankenwelt eintauchen haben lassen.“

Workshops bis Stationen zum Mitmachen

Was bedeutet für die Josefstädter Jugendlichen Gesundheit? Was ist ihnen wichtig? Diesen Fragen stellten sich die Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren im Vorfeld der Konferenz und erarbeiteten diverse Projekte. Pädagog*innen, Jugendarbeiter*innen sowie Betreuer*innen standen den Jugendlichen während der gesamten Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Die Ergebnisse von den Jugendlichen aus dem 8. Bezirk waren vielseitig und wurden bei der Jugendgesundheitskonferenz im Volkskundemuseum anhand von eigens entwickelten Projekten und einem Bühnenprogramm präsentiert. Neben Tanz- und Kickbox-Workshops gab es auf dem Marktplatz einige interessante Wissens- und Quizstationen zu den Themen Klima, Ernährung, Selbstfürsorge, Demenz, Verhütung, Erste Hilfe in den Bergen und noch vieles mehr zu entdecken. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und die Jugendlichen begeisterten das Publikum vor Ort.

Über das Projekt

Die Jugendgesundheitskonferenz ist das Wiener Modell für partizipative Jugendgesundheitsförderung und ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, das gemeinsam mit dem Institut für Frauen- und Männergesundheit / FEM und queraum. kultur- und sozialforschung umgesetzt wird. Das Projekt wird in zahlreichen Bezirken, darunter auch im Rahmen des Programms „Gesunde Bezirke“, umgesetzt und von der Bundesgesundheitsagentur bis Ende 2023 gefördert.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung

Tel.: +43 1 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

www.wig.or.at