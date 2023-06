DDSG Blue Danube: Themenfahrten im Juli 2023

Start in die Sommersaison mit spannenden Schifffahrten

Wien (OTS/RK) - „Glücksmomente am Schiff“ – unter diesem Motto legt die aus sieben modernen Schiffen bestehende DDSG Blue Danube-Flotte zu unzähligen Schifffahrten am Tag und am Abend ab. Egal ob eine gemütliche Schifffahrt durch das UNESCO-Weltkulturerbe Wachau, eine Sightseeing Cruise am Wiener Donaukanal oder eine Themenfahrt mit jeder Menge Unterhaltung und kulinarischer Vielfalt – an Bord der DDSG Blue Danube stehen Entspannung, Erholung und Erlebnis im Vordergrund.



Bei den sommerlichen Themenfahrten der DDSG Blue Danube locken abwechslungsreiche Attraktionen kombiniert mit den dazu passenden lukullischen Gaumenfreuden und der entsprechenden musikalischen Begleitung zu einem einzigartigen Abend auf sanften Donauwellen.



MS Admiral Tegetthoff: Themenfahrten im Jul

Die MS Admiral Tegetthoff bietet im Juli 2023 eine Reihe an großartigen Themenfahrten an. Die größten ABBA-Songs und Smörgasbord, ein typisch schwedisches Buffet, gibt es am 7. Juli im Rahmen der Schwedischen Nacht mit ABBA-Hits. Am Donnerstag, den 13. Juli, lädt das Schiff zur „Griechischen Nacht“ ein. Eine griechische Live-Band rund um Olga Kessaris bringt Stimmung an Bord, während mediterrane Leckereien wie Tzatziki, Souvlaki, Keftedes, Moussaka & Co. den Gaumen verwöhnen. Pasta, Pizza & Tiramisu – einen lockeren Italo-Abend mit passender musikalischer Begleitung kann man mit der „Italienischen Nacht“ am Samstag, den 22. Juli, erleben.



MS Wien: Heurigenfahrten mit Wiener Liedern

Jeden Donnerstag um 19.00 Uhr geht die MS Wien auf die beliebte Heurigenfahrt mit Wiener Liedern. Am Beginn der Fahrt, wenn sich die Gäste am hervorragenden Buffet bedienen, spielen Wiener Musiker*innen dezent im Hintergrund. Nach dem Essen geht die Band von Tisch zu Tisch und erfüllt die traditionellen musikalischen Wünsche der Gäste. Beim Buffet werden kalte & warme Heurigenspezialitäten mit typischen Wiener Schmankerln wie Schnitzel, Aufstrichen, Apfelstrudel und Kuchen angeboten.



MS Kaiserin Elisabeth: Highlights im Juli



Am 12. und 26. Juli findet die neue Sunset Barbecue Cruise an Bord der MS Kaiserin Elisabeth statt. Das großzügige Sonnendeck der imposanten MS Kaiserin Elisabeth lädt zu einem Aperitif vor eindrucksvoller Kulisse mit 360-Grad-Panoramablick auf die Wiener Skyline und das reiche Buffet bietet köstliche Grillspezialitäten an. Den Sonnenuntergang begleiten mit unterhaltsamer Live-Musik, jeweils an unterschiedlichen Terminen, die stimmgewaltige Caroline Kreutzberger, Saxolady Daniela Krammer oder die Band „Lady & The Keys“. Krönender Höhepunkt der abendlichen Sommer-Cruise ist das von der DDSG Blue Danube organisierte farbenfrohe Feuerwerk.



Am 16. Juli 2023 um 11.00 Uhr wartet die DDSG Blue Danube mit dem „Boozy Brunch“ auf. Köstliche Brunch-Cocktails, wie zum Beispiel Bloody Mary, Mimosa, Prosecco oder alkoholfreie Getränke werden vor der eindrucksvollen Kulisse der Wiener Skyline angeboten. Brunch-Fans kommen bei der großen Auswahl am Buffet auf ihre Kosten: Ob süß oder herzhaft, von klassischen Eiergerichten bis hin zu frischen Obst- und Joghurtvariationen ist sowohl für Fleischliebhaber*innen als auch für Vegetarier*innen etwas dabei. Die Brunch-Cruise begleitet mit schwungvoller Live-Musik die stimmgewaltige Caroline Kreutzberger.



Musical-Lieblinge hautnah mit Panoramablick auf die Wiener Skyline: Bei der neuen Themenfahrt „Musicalstars in Concert“ der DDSG Blue Danube können Passagiere ab Juli 2023 drei Musicalgrößen hautnah erleben und dabei die idyllische Abendschifffahrt mit Ausblick auf die Wiener Waterfront genießen. Den Auftakt macht die gebürtige Holländerin Maya Hakvoort am 17. Juli 2023. Ein Drei-Gänge-Menü rundet das Kulturspektakel auf Donauwellen ab.

Alle Themenfahrten im Juli 2023 im Überblick: www.ddsg-blue-danube.at/themenfahrten-wien/

