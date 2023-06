NEOS Wien / Emmerling: Krisen gemeistert, massiv in die Zukunft investiert und Schulden abgebaut.

Der Rechnungsabschluss 2022 belegt die nachhaltige und zukunftsorientierte Politik der Fortschrittskoalition.

Wien (OTS) - Die Wiener Fortschrittskoalition hat mit ihrem umsichtigen und verantwortungsvollen Vorgehen die finanziellen Erwartungen, trotz unvorhersehbarer Krisen, übertroffen. Schulden in Höhe von 245 Mio. Euro wurden abgebaut, und zeitgleich über 500 Mio. Euro zur Bekämpfung der Teuerung bereitgestellt.

"Krisen der letzten Jahre gemeistert, massiv in die Zukunft investiert und Schulden abgebaut. Der Rechnungsabschluss beweist, dass die Wiener Fortschrittskoalition nachhaltige und zukunftsorientierte Politik macht“, betont NEOS Wien Klubobfrau Bettina Emmerling. „Wir sehen darin den Beweis für eine verantwortungsvolle und effiziente Finanzpolitik. Gleichzeitig sehen wir die Notwendigkeit weiterer nachhaltiger Entlastungsmaßnahmen für die Wiener:innen, für die wir uns auch zukünftig einsetzen werden."

Investitionen flossen vor allem in Bereiche wie Gesundheit, Soziales, Bildung und Kinderbetreuung. Zudem erstmalige Rekord-Investitionen in Höhe von 2,8 Mrd. Euro in den Wirtschaftsstandort und die Infrastruktur.

"Der Rechnungsabschluss belegt unseren erfolgreichen Kurs als Fortschrittskoalition, der auf nachhaltige Investitionen und eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik setzt. Wir werden diese positive Dynamik nutzen, um weitere Maßnahmen und Projekte umzusetzen, die Wiens Wirtschaft vorantreiben, Arbeitsplätze schaffen und durch gezielte Entlastungen die Lebensqualität der Menschen in unserer Stadt steigern", zeigt sich Emmerling überzeugt.

