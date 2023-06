Grüne Wien/Pühringer, Kraus: Rechnungsabschluss macht mangelnden Mut im Klimakampf und fehlerhaftes Personalmanagement sichtbar

Wien (OTS) - „Eines zeigt die heutige Generaldebatte zum Rechnungsabschluss für das Jahr 2022 deutlich: Die rot-pinke Stadtregierung hat die Dringlichkeit der Klimakrise noch immer nicht verstanden. Anders sind der mangelnde Mut und die fehlende Entschlossenheit bei der Bekämpfung der größten Krise unserer Zeit nicht zu erklären“, halten Judith Pühringer und Peter Kraus, die Parteivorsitzenden der Grünen Wien, angesichts des heute und morgen stattfindenden Rechnungsabschlusses im Wiener Gemeinderat fest.

“Anstatt Milliarden in fossile Straßenprojekte zu pumpen, muss die Stadtregierung endlich auf eine nachhaltige Stadtplanung umschwenken. Stattdessen betoniert die SPÖ, als ob es kein Morgen gäbe. Was wir aber in Wahrheit für dieses Morgen brauchen: konsequenter Ausbau der Öffis und der Rad-Infrastruktur, Begrünung und Beschattung im öffentlichen Raum und eine Energiewende, die ihren Namen verdient: Raus aus Öl und Gas, her mit Energie aus Wind und Sonne”, sagt Peter Kraus.

In diesem Zusammenhang nimmt Kraus die Stadtregierung auch als Verwalter der Wohnhausanlagen von „Wiener Wohnen“ in die Pflicht, wo der Umstieg auf nachhaltige Energieformen bestenfalls im Schneckentempo erfolgt.

Personalmangel trotz Rekordaufwendungen



Parteivorsitzende Judith Pühringer vermisst angesichts der Rekordaufwendungen von 21 Milliarden Euro im Jahr 2022 vor allem ein kompetentes Personalmanagement bei der rot-pinken Stadtregierung: „Noch nie wurde so viel Steuergeld ausgegeben und die Stadtregierung schafft es dennoch nicht, dafür zu sorgen, dass im Bereich Bildung, bei der Gesundheit und in der Pflege genügend Personal vorhanden ist: In der ersten Schulwoche standen die Klassen in manchen Fällen noch ohne Lehrpersonal da, die Fahrpläne der Öffis mussten ausgedünnt werden, das Gesundheitspersonal in den Krankenhäusern ist völlig überlastet und ganze Abteilungen müssen auf Notbetrieb gestellt werden“, so Pühringer.

