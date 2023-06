Aquarelle-Schau im Bezirksmuseum 13 endet am 28.6.

Wien (OTS/RK) - Seit Mitte April zeigt das Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) eine Sonder-Ausstellung mit beeindruckenden Aquarellen der Wiener Malerin Eva Pelzl. Nun endet die Schau: Nur mehr am Mittwoch, 28. Juni, von 14.00 bis 18.00 Uhr, sind 20 ausdrucksvolle Arbeiten der Künstlerin zu besichtigen. Die Kreative widmet sich gerne Motiven aus Architektur und Natur. Der Eintritt ist gratis. Nähere Informationen über das Museum erhalten Interessierte vom ehrenamtlich tätigen Leiter, Ewald Königstein: Telefon 877 76 88 (Mittwoch/Samstag: Nachmittag). Erteilung von Auskünften per E-Mail: bm1130@bezirksmuseum.at.

Eva Pelzl legt reizvolle gegenständliche Darstellungen vor, vom Palmenhaus in Schönbrunn bis zum Stephansdom in der Innenstadt. Abstrakte Bilder komplettieren die Gemälde-Präsentation. Pelzl wurde einst von Anton Lehmden und anderen Lehrern unterrichtet. Das Museum ist im Internet zu finden: www.bezirksmuseum.at.

