Starke Blase, entspannter Tag: FSW-Expert:innen informieren zum Tabuthema Inkontinenz

Info-Workshop im FSW-Tageszentrum am 28. Juni

Wien (OTS) - Red‘ ma drüber: Inkontinenz, also wenn der Harn- oder Stuhldrang nicht mehr kontrolliert werden kann, ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. Und das, obwohl rund 1 Million Österreicher:innen davon betroffen sind. Jedes Jahr findet deswegen am 30. Juni der Welt-Inkontinenztag statt, der informieren, für die Situation Betroffener sensibilisieren und somit enttabuisieren möchte. Wege, die eigene Situation zu verbessern, gibt es: Expert:innen des Fonds Soziales Wien (FSW) beraten gerne kostenlos dazu.

Raus aus der Tabuzone

Keine oder verminderte Kontrolle über die eigenen Körperfunktionen zu haben, bedeutet Stress: Ein Huster, ein Nieser oder eine falsche Bewegung sind manchmal völlig ausreichend, um ungewollt Harn oder Stuhl zu verlieren. Betroffene schämen sich und ziehen sich zurück, was gravierende Auswirkungen auf das Wohlbefinden hat. Betroffen davon kann jeder sein. Steigendes Alter, Schwangerschaft oder Vorerkrankungen können aber Inkontinenz begünstigen. Die gute Nachricht: Es kann Vieles getan werden, um die eigene Situation zu verbessern.

Expert:innen beraten kostenlos

Bei der FSW-Kontinenzberatung informieren speziell geschulte Mitarbeiter:innen unbürokratisch, kostenlos und auf Wunsch auch anonym. „Wir ermutigen Betroffene, sich Hilfe zu suchen. Ist der Weg zur Beratungsstelle eine zu große Hürde, kommen wir gerne auch kostenlos für Beratungen nach Hause“, so Claudia Ilgner, Leiterin der FSW-Kontinenzberatung. Auch die Community Nurses des Fonds Soziales Wien informieren und beraten regelmäßig im Rahmen spielerisch gestalteter Workshops. Der nächste Workshop „Starke Blase, entspannter Tag“ findet am 28. Juni 2023 um 14:00 Uhr im Rahmen eines Tages der offenen Tür im FSW-Tageszentrum Floridsdorf statt (Bentheimstraße 7, 1210 Wien).

Weitere Informationen in der kostenlosen Fachbroschüre

http://fsw.at/downloads/broschueren/pflege_betreuung/Inkontinenz.pdf

oder unter:

www.mobile-hauskrankenpflege.at/kontinenz

FSW-Kontinenzberatung

Persönliche Beratung nach telefonischer Terminvereinbarung:

Mo – Fr von 8:00 – 15:00 Uhr

Guglgasse 7-9 (Stiege A, 2. Stock), 1030 Wien

Tel.: 01/24 5 24 – 30 400

E-Mail: kontinenz @ fsw.at

Community Nurses

Tel.: 01/24 5 24 – 30 970

E-Mail: post-cn @ fsw.at

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Ebhart-Kubicek

Pressesprecherin Fonds Soziales Wien

Tel.: + 43 676 8289 20 808

E-Mail: presse @ fsw.at