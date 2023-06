Casinos Austria mit Top Service Österreich Gütesiegel ausgezeichnet

Wien (OTS) - Mitte Juni wurden im Rahmen der „Fête d’excellence 2023“ im Ares Tower Unternehmen unterschiedlichster Branchen mit dem Qualitätssiegel „Top Service Österreich 2023“ für „exzellente Kundenorientierung“ ausgezeichnet.

Casinos Austria konnte bereits im ersten Jahr der Teilnahme den 5. Platz in der „Business-to-Consumer“-Kategorie erreichen und wurde zusätzlich auch als Einsteiger des Jahres 2023 gekürt.

Die Erlebniswelt von Casinos Austria bietet seit der Gründung 1968 für Personen ab 18 Jahren spannendes Entertainment, seriöses Glücksspiel mit Spielerschutz auf höchstem internationalem Niveau in unverwechselbarem Ambiente. Mit ihrem Angebot sind die zwölf österreichischen Casinos touristische Leitbetriebe und tragen zur Wertschöpfung in einem Maß bei, das weit über die eigene Umsatzleistung hinausgeht. Darüber hinaus ist es für Casinos Austria erklärtes Unternehmensziel, Institutionen, Initiativen und Projekte zu unterstützen, die den Menschen in Österreich zugutekommen.

Dazu Thomas Lichtblau, Managing Director Casinos Austria: „Es freut uns daher besonders, dass wir hier mit unserem Angebot auf Anhieb überzeugen konnten und unser außergewöhnliches Casino-Erlebnis eine österreichweite Anerkennung mit dem Top Service Österreich-Gütesiegel bekommt. Ich möchte dazu an dieser Stelle auch ein herzliches ,Dankeschön!´ an all unsere Mitarbeiter:innen aussprechen, die durch ihren unermüdlichen und stets gästeorientierten Einsatz dieses Ergebnis ermöglicht haben.“

Über Top Service Österreich

Seit 2015 misst und prämiert „Top Service Österreich“ Customer Experience und Servicequalität in österreichischen Organisationen aller Größen und Branchen. Basis für die Auszeichnung ist eine wissenschaftlich fundierte Befragung von Kund:innen und Management sowie zusätzliche Audits. Nur Unternehmen, die den geforderten Mindestwert erreichen, sind berechtigt, das Gütesiegel zu führen.

