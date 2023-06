MQ: Neue Kunstinstallation von Nick Oberthaler

Wien (OTS) - Vor dem MuseumsQuartier ist im Bereich des „Platz der Menschenrechte“ ab sofort die neue künstlerische Installation „Untitled (liminal landscape)“, 2023, des österreichischen Künstlers Nick Oberthaler zu sehen.

Nick Oberthalers abstrakte Kompositionen zeichnen sich durch eine grafische Formensprache aus, deren Vokabular ihren Ursprung sowohl im realen als auch digitalen Raum hat. Die Formensprache ist reduziert auf wenige, wesentliche Gestaltungselemente die zueinander frei kombiniert und komponiert werden.

Die Arbeiten entstehen digital mittels einem Vektorprogramm am Tablet. Der Entstehungsprozess lässt sich mit dem Schreiben einer Partitur vergleichen: Oberthaler komponiert eine Zeichnung oft über Wochen hinweg, wobei Skizzen und Studien mit in die Gestaltung einfließen.

In der eigens für diesen Anlass geschaffenen Installation überlagern sich elementare Formen wie Kreise, Quader, Kreuze und Linien und evozieren abstrakte Landschaften in intensiven Farben. Grundierung und Oberfläche, Motiv und Thema, Konturen und Flächen stehen in Nick Oberthalers künstlerischer Praxis gleichwertig nebeneinander. Die spielerisch eingesetzte Typologie aus wiederkehrenden Formen eröffnet einen individuellen Assoziationsraum. Die gesamte Bildkomposition wurde auf Mesh-Gewebe gedruckt, das die Container ummantelt.

Das MuseumsQuartier Wien hat den österreichischen Künstler Nick Oberthaler eingeladen, die Container künstlerisch zu gestalten.

Gezeigt werden die Kunstwerke an den Containern, die zur Baustelle der SIGNA auf der Mariahilfer Straße 10-18 gehören. Dort entstehen bis 2025 der Luxury Department Store LAMARR und das Hotel THOMPSON.

Special Edition für Amnesty International Österreich

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte legt der Künstler Nick Oberthaler gemeinsam mit dem MuseumsQuartier eine Edition auf, deren Erlös an Amnesty International Österreich ergeht. Die Edition wurde mit freundlicher Unterstützung von Foto Leutner produziert. Erhältlich im MQ Point oder MQ Onlineshop.

Nick Oberthaler

Untitled (liminal landscape), 2023

Edition 75

30 x 30 cm

Pigment-Druck auf Hahnemühle ultra smooth

Signiert und nummeriert, Euro 150,- (inkl. Mwst.)

Rückfragen & Kontakt:

MuseumsQuartier Wien

Mag. Irene Preißler

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

[+43] (0)1 / 523 58 81 – 1712

irene.preissler @ mqw.at