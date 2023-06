ERINNERUNG: 56. Jugendsporttag der Gewerkschaftsjugend am 28. Juni in Wien

Tausende Lehrlinge können sich einen Tag lang in rund 30 Sportarten versuchen

Wien (OTS) - Am 28. Juni 2023 findet der jährliche Jugendsporttag der Österreichischen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) statt. Jede Menge Spaß und Action sind garantiert, wenn mehrere Tausend Lehrlinge, Schüler:innen und interessierte Jugendliche in den verschiedensten Disziplinen antreten. Die sportlichen Highlights reichen von klassischen Sportarten (Fußballturnier, Volleyballturnier) über Bullriding, Selbstverteidigung für Mädchen, Human Wutzler bis zu Capoeira. Alle Jugendlichen können daran teilnehmen. Der Eintritt ist kostenlos.

Der Jugendsporttag ist seit 1966 eine fixe Institution am Stundenplan von Berufsschüler:innen, Lehrlingen und Auszubildenden. Die Gewerkschaftsjugend gibt ihnen so einmal im Jahr die Möglichkeit, während ihrer Lehr- und Arbeitszeit verschiedene Sportarten auszuüben, da im Berufsschulunterricht und im Berufsleben kaum sportliche Aktivitäten angeboten werden. Der 56. Jugendsporttag findet in Kooperation mit dem Wiener ASKÖ-Landesverband (WAT) statt.



56. Jugendsporttag der Österreichischen Gewerkschaftsjugend



Wann: 28. Juni 2023, 08:00 bis 16:00 Uhr

Wo: Sportcenter Donaucity, Arbeiterstrandbadstraße 128, 1220 Wien



8:35 Uhr: Eröffnung durch



- Martin Kornherr, Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend Wien, und Matthias Hauer, Wiener Landesjugendsekretär des ÖGB

- Wolfgang Katzian, Präsident des ÖGB

- Korinna Schumann, Vizepräsidentin des ÖGB

- Gerhard Bröhtaler, Stv. Direktor und Bereichsleiter in der Arbeiterkammer Wien

- Heinrich Himmer, Bildungsdirektion Stadt Wien

- Ernst Nevrivy, Bezirksvorsteher der Donaustadt

Im Laufe des Tages werden auch Fitness-Influencer ein Programm abhalten.

Um 15:30 Uhr findet die Sieger:innenehrung statt.



Weitere Infos auf www.jugendsporttag.at

