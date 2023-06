Wiener Städtische: Hannes Gürtl neuer Geschäftsführer in Slowenien

Mit 1. Juli 2023 wird Hannes Gürtl, MSc (55), gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Mag. Tomo Mrdjen, die Verantwortung für die Niederlassung in Slowenien übernehmen. Er folgt Gerald Krainer, der seinen Ruhestand antritt.

Der gebürtige Steirer begann seine erfolgreiche Karriere in der Versicherungswirtschaft bereits im Jahr 1993 mit unterschiedlichen Funktionen für die damalige Sparkassen Versicherung. Als Bereichsleiter für Vertrieb & Marketing wechselte er 2014 in den internationalen Bereich der Vienna Insurance Group (VIG), wo er mit großem Erfolg für den Auf- und Ausbau der Bancassurance-Aktivitäten in Südosteuropa verantwortlich war. „Mit Hannes Gürtl konnten wir eine sehr erfahrene Persönlichkeit mit strategischem Weitblick, einem hohen Maß an Zielorientierung sowie großer fachlicher und sozialer Kompetenz gewinnen. Er hat in den vergangenen Jahren seine Qualitäten unter Beweis gestellt und große Umsetzungsstärke gezeigt“, sagt Sonja Steßl, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Wiener Städtischen.

Hannes Gürtl absolvierte sein Masterstudium in Leadership am renommierten Institut Hernstein an der FH Wien. „Das Führen und die Weiterentwicklung von Mitarbeiter:innen und Organisationen waren mir schon immer ein besonderes Anliegen. Ich bin überzeugter Teamplayer mit ausgeprägter Leidenschaft für den Vertrieb und freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und den damit verbundenen neuen Aufgaben“, so Hannes Gürtl. „Einen klaren Wettbewerbsvorteil für unsere Niederlassung in Slowenien sehe ich in der starken Markenbekanntheit der Wiener Städtischen Versicherung in Kombination mit den internationalen Erfahrungen der VIG“. Sein langjähriges Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Winner Life in Nordmazedonien wird Gürtl weiterhin ausüben.

Hannes Gürtl ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Neben der Familie zählen das Reisen, sportliche Freizeitaktivitäten in der Natur sowie das Lesen zu seinen großen Leidenschaften.

Die Presseaussendung sowie ein Pressefoto (© Ludwig Schedl) finden Sie auch unter wienerstaedtische.at.

