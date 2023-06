Gaál: Volles Programm für den „Sommer im Gemeindebau 2023“

Frauenaktivitäten und Beratung stehen im Mittelpunkt der kostenlosen Sommer-Aktivitäten vom Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen

Wien (OTS) - Gemeinsam lernen, sich beraten lassen, kreativ sein oder sporteln: Die fast 300 Programmpunkte des diesjährigen „Sommer im Gemeindebau“ lassen kaum Wünsche übrig. Erneut wurde vom Nachbarschaftsservice wohnpartner, Wiener Wohnen und Kooperationspartnern wie VHS und waff ein umfangreiches, vielfältiges Bouquet an Aktivitäten zusammengestellt, das kostenlos und in der Regel ohne Anmeldung in Anspruch genommen werden kann.

Ein Schwerpunktthema sind Angebote an Frauen und Mädchen, die bei der bislang größten Frauenbefragung „Wien, wie sie will“ im Vorjahr angaben, sich mehr Zeit für sich, mehr Vernetzungsmöglichkeiten und auch Rückzugsmöglichkeiten zu wünschen. Ebenfalls im Vordergrund stehen Beratungsinitiativen wie „SIBU“ („Soziale Information, Beratung und Unterstützung“) von wohnpartner, die niederschwellig zu Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Wien informieren, um die Herausforderungen unserer Zeit bestmöglich zu bewältigen (Einzeltermine nach telefonischer Vereinbarung).

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál: „Mit einem riesigen Angebot an kostenlosen Aktivitäten aus den Bereichen Bildung, Weiterbildung, Sport und Unterhaltung sowie unterstützenden Beratungsangeboten ermöglichen wir allen Wienerinnen und Wienern einen abwechslungsreichen und lehrreichen Sommer. Ich möchte alle einladen, sich ganz nach den eigenen Wünschen und Bedürfnissen ein tolles Programm für die heiße Jahreszeit zu erstellen.“

Vom Mitmach-Zirkus bis zum Beratungs- und Serviceevent

Der Startschuss erfolgt dieses Jahr mit dem spektakulären Mitmach-Zirkus „Wiener Teppich“ vom Kulturlabor Gemeindebau am 29. Juni. Dieser bringt Artist*innen in die Wohnhausanlage „Am Schöpfwerk“ (Meidling) und wartet mit einer sehenswerten Feuershow auf. Die Zuschauer*innen können aktiv am Geschehen teilnehmen und Teil der Performance werden (Stiege 12; von 19.30 bis 21.30 Uhr, Details auf: wohnpartner-wien.at/zusammenleben/kulturlabor-gemeindebau).

Den ganzen Sommer über legt das Kulturlabor Gemeindebau den Fokus auf Wiederverwertung von vermeintlichem Müll. Sowohl das Upcycling/Recycling-Projekt „Hotel Sperrmüll“, als auch das „Museum der Achtsamkeit“ laden dazu ein, sich mit Nachhaltigkeit und verantwortungsvollem Umgang mit den Ressourcen der Natur zu beschäftigen. Alle Details unter: wohnpartner-wien.at/zusammenleben/kulturlabor-gemeindebau

Das Finale von „Sommer im Gemeindebau“ geht am 3. September im Rahmen des Service- und Beratungsevents „Tag des Wiener Wohnbaus“ über die Bühne, das im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park stattfinden wird. Hier wird auch das Siegerteam des wohnpartner-Boccia-Turniers ermittelt (Die Vorrunden finden ab 6. Juli an vier Terminen statt).

Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter:

wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender

Information: 01/24 503-25960

Ausgewählte Highlights im Juli (genaue Beschreibung online):

Wiener Teppich am Schöpfwerk

29. Juni, 1120 Wien, Am Schöpfwerk, Durchgang Stiege 12; 19.30 – 21.30 Uhr (Zirkusacts und Feuershow)

Zivilcourage-Workshop im Rahmen des Frauensalons

4. Juli, 1220 Wien, Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1-39/3/R01, 16-19 Uhr

in Kooperation mit dem Verein ZARA

Hotel Sperrmüll: Offene Werkstätten – Hämmern, sägen und schleifen

5. Juli und 19. Juli, 1100, Waschhalle Wienerberg, Wienerbergstraße/Ecke Fliederhof, 15-17 Uhr

Erlebniswelt Gemeindebau

6. Juli, 1100 Wien, wohnpartner-Lokal Stinygasse 9/39/R1, 15-17 Uhr

Bildungs-Beratungsnachmittag für Frauen

6. Juli, 1220 Wien, Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1-39/3/R01,14-18 Uhr

Hotel Sperrmüll: Workstations Experimentieren und Ausprobieren

7. Juli, 14. Juli, 21. Juli und 28. Juli; 1100, Waschhalle Wienerberg, Wienerbergstraße/Ecke Fliederhof, 15-19 Uhr

Sommerfest

7. Juli, 1210 Wien, Mühlschüttelgasse 7-11, 15-18 Uhr



NaTOUR – Schmetterlingswiese im Donaupark

10. Juli, 1220 Wien, Donaupark, 14-16 Uhr

Frauengruppe: Starke Frauen

11. Juli; 25. Juli, 1210 Wien, Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56-60/Ecke Schicketanzgasse, 15-17 Uhr

Repair-Café

20. Juli, 1100 Wien, wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10 in der Ada-Christen-Gasse 2, 13-16 Uhr

Kochgruppe für Männer

21. Juli, 1220 Wien, Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1-39/3/R01, 15-17 Uhr

Mädchengruppe

jeden Freitag, 1100 Wien, wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10 in der Ada-Christen-Gasse 2, 15-17 Uhr

Sprachencafeteria

Jeden Donnerstag, 1120 Wien, wohnpartner Grätzl-Zentrum Am Schöpfwerk 29/14/R1, 16-19 Uhr

