Grüne Wien/Öztaş: Wien braucht mehr konsumfreie Orte für Jugendliche

Awareness-Team sollen aufgestockt werden, um Konflikte zwischen Anrainer:innen und Jugendlichen im Sommer zu entschärfen

Wien (OTS) - Mit Beginn des Sommers kommt es vermehrt zu Konflikten zwischen Anrainer:innen und feiernden Jugendlichen. Zuletzt wurde der Fall Wiental-Terrasse in der ORF-Sendung „Bürgeranwalt" publik: Anrainer:innen beschweren sich über Lärm und Müll vor der eigenen Haustür. Die Stadt zieht sich dabei zurück und schiebt jegliche Verantwortung auf die Polizei.

„Die Stadt Wien muss mit der Schuldschieberei aufhören und ihrer Verantwortung nachgehen – etwa mit einer Ausweitung der erfolgreichen „Awareness-Teams“ auf die Wiental-Terrasse, um künftige Konflikte zwischen Anrainer:innen und Jugendlichen zu entschärfen“, sagt Ömer Öztaş, Jugendsprecher der Grünen Wien, und weiter: „Es braucht außerdem in ganz Wien mehr Orte, wo es für Jugendliche möglich ist, sich konsumfrei zu treffen und zu feiern, ohne dabei Anrainer:innen zu stören.“ Die Grünen Wien werden im heutigen Gemeinderat entsprechende Anträge einbringen.

Seit dem Einsatz der Awareness-Teams kommt es kaum zu Beschwerden am Karlsplatz bzw. Donaukanal, da diese den Jugendlichen vor Ort auf Augenhöhe begegnen, jugendgerecht handeln und im Interesse der Anrainer:innen für weniger Lärm und Müll sorgen. Durch zusätzliche konsumfreie Orte in ganz Wien können außerdem Hotspots in einzelnen Bezirken verhindert werden. Diese Orte sollen mit Sitzmöbeln, Begrünung und kostenlosen Toiletten zum Verweilen einladen.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at