AM PLUS Tagung: PVE sind der treibende Motor in der Gesundheitsversorgung und Vorsorge

Die multidisziplinär aufgebauten Primärversorgungseinheiten (PVE) leisten einen wesentlichen Beitrag in der medizinischen Versorgung und der Vorsorge.

Wien (OTS) - Die Etablierung eines leistungsfähigen Systems der Primärversorgung ist eines der wichtigsten Reformvorhaben im österreichischen Gesundheitswesen. Unverzichtbarer Eckstein dabei PVE, deren Wirksamkeit und faktische Bedeutung für die Versorgungslandschaft immer weitreichender werden. Die bereits siebente jährliche Tagung von AM PLUS, der Initiative für Allgemeinmedizin und Gesundheit, in Haslach an der Mühl vom 23. bis 24.Juni 2023 stand unter dem Titel: Primärversorgung von Gesundheitsförderung bis zur wohnortnahen Rehabilitation. Im Fokus dieses breiten und intensiven Austausches standen die Themen:

• Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz – die Rolle der PVE

• Maßnahmen zur ambulanten Rehabilitation in PVE

• Auswirkungen auf die Gesundheitsversorgung einer Gemeinde durch die PVE-Gründung

Höhepunkt und Schluss der zweitägigen Veranstaltung bildete eine Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunftsperspektiven für PVE“ an der neben Vertreter:innen von Gesundheitsberufen auch Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK), Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) sowie die Ärztekammer Oberösterreich teilnahmen.

Gesundheitsförderung und Prävention stärken

„Eine gute Primärversorgung ist ganz sicher ein Hebel, an dem wir ansetzen müssen. Ein zweiter Hebel ist eine verbesserte Gesundheitsförderung — da haben wir in Österreich keine große Tradition, aber das müssen wir ändern“, sagte Andreas Huss, MBA, Obmann Stellvertreter der ÖGK. Wenn man sich nun „Gesundheitskasse“ nenne, dann müsse auch Gesundheit drin sein, so der Vizeobmann. Bis zum Jahr 2030 will die ÖGK fünf Prozent ihrer Beitragseinnahmen für Gesundheitsförderung und Prävention verwenden – eine Verdreifachung der bisherigen Aufwendungen für diesen Bereich.

Gesund sind Menschen dann, wenn in drei Bereichen alles stimmt: in der Krankheitsprävention, in der Gesundheitsförderung und in der eigenen Gesundheitskompetenz, erinnerte Mag. Dr. Daniela Rojatz vom Kompetenzzentrum Gesundheitsförderung und Gesundheitssystem in der GÖG. Die Primärversorgung ist ein wichtiger Bestandteil einer umfassenden Gesundheitsversorgung. Es ist wichtig, dass Maßnahmen entsprechend den regionalen Bedürfnissen ergriffen werden. Konkret braucht es dafür:

die Integration von Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention in die Primärversorgungseinheiten

die Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsförderungsdiensten in der Region, einschließlich aufsuchender Dienste (mobile Dienste, psychosoziale Dienste usw.)

die Zusammenarbeit mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst

die Zusammenarbeit mit der Gemeinde und mit lokalen Gruppen



PVE als Stärkung des Gemeindelebens

Die Hintergründe zur Entstehungsgeschichte des Primärversorgungszentrum (PVZ) in Haslach an der Mühl schilderte dessen Bürgermeister Dominik Reisinger. Für ihn liegen die Vorteile auf der Hand. Durch den Entschluss die hausärztliche Versorgung von ursprünglich zwei Hausarztpraxen auf ein PVZ umzustellen, wurde eine umfassende, barrierefreie Grundversorgung unter einem Dach im Ortskern geschaffen, bei der fast 30 Menschen aus unterschiedlichen (Gesundheits-)Berufen Beschäftigung gefunden haben. Zudem wirke sich das PVZ mitten im Zentrum auch belebend auf die umliegenden Geschäfte und Betriebe aus, da sich mit dem Arztbesuch auch weitere Erledigungen verbinden lassen. Durch die erweiterten Öffnungszeiten können auch jene Gemeindebürger:innen, die zur Arbeit auspendeln, die ärztlichen Leistungen im Ort in Anspruch nehmen. Durch das vielfältige Angebot habe sich das Gesundheitszentrum zu einem „One Stop Shop“ in Sachen Gesundheit etabliert.

Die Idee ein Gesundheitszentrum zu erreichten, gab es in der oberösterreichischen Gemeinde Schwertberg schon lange, berichtete der Bürgermeister Mag. Max Oberleitner. Entscheidend dafür, dass daraus nun ein PVZ wird, das Ende nächsten Jahres eröffnen wird, waren die Inputs aus der AM Plus Tagung im Vorjahr, schilderte er. Damit es zur Errichtung des PVZ kommt bevor die noch bestehenden Hausarztordinationen aus Altersgründen endgültig zusperren, habe es vieler intensiver Gespräche mit der Ärztekammer und der ÖGK bedurft, erklärte der Bürgermeister. Eine der Grundvoraussetzungen, die für die Ansiedlung eines PVZ notwendig sei, ist ein entsprechendes räumliches Angebot dafür seitens der Gemeinde zu schaffen. In Schwertberg wurde dafür der ehemalige Bauhof bzw. das Altstoffsammelzentrum der Gemeinde, das sich in günstiger Lage im Ortszentrum befand, abgesiedelt, um Platz für das PVZ und andere wichtige Einrichtungen der Gemeinde zu schaffen. Da die Baukosten zur Errichtung das Gemeindebudget überstiegen, suchte man sich einen Investor in Form einer gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft, die das Bauwerk unter Mitbestimmung der Nutzungseigenschaften und Bedürfnisse der Gemeinde errichtet.

Diskussion Zukunftsperspektiven PVE

Der flächendeckende Ausbau der PVE ist Bundesminister Johannes Rauch ein großes Anliegen, wie der Minister in seinem Videostatement zu Beginn der Diskussion betonte. Die vor einigen Wochen angekündigte massive Aufstockung der Anzahl, soll durch 100 Millionen Euro aus dem europäischen Resilienzfond unterstützt werden. Die Novelle des Primärversorgungsgesetzes wird mit 1. August in Kraft treten und sieht neben einer Vereinfachung der Gründung von PVE auch die Schaffung zum Beispiel spezialisierter Kinder-PVE vor. Wichtig für den Ausbau sei, so Rauch, der regelmäßige Austausch mit Expert:innen aus der Praxis, um gemeinsam die nächsten Schritte zu planen.

PVE bieten für MTD (Pysiotherapeut:innen, Logopäd:innen, Ergotherapeut:innen, Diätolog:innen, etc) eine gute Möglichkeit sich einzubringen. In der Praxis gäbe es aber noch einige Hürden bei den Arbeitsbedingungen zu überwinden, erklärte Anna Glück vom Berufsverband Logopädie Austria. Auf das Potenzial in der Gesundheitsförderung durch PVE und die extra dafür geschaffenen Rahmenbedingungen verwies Dr. Daniela Rojatz von der GÖG. Das Ziel bis 2025 120 PVE zu eröffnen, hält Andreas Huss zwar für „sportlich“, er ist aber dennoch guter Dinge dieses Ziel zu erreichen. Durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen seien die Gründungen beschleunigt worden und es komme langsam Bewegung in die Sache. So habe beispielsweise die ÖGK in Wien neun Kinder-PVE ausgeschrieben, für die es bereits Bewerber:innen gäbe, so Huss. Auch in den anderen Bundesländern wären einige PVE-Projekte bereits in der Pipeline, darunter auch Tirol, wo man auf Grund der Topografie dieser Versorgungsform bislang skeptisch gegenüberstand. Begeistert zeigte sich Huss über die während der Tagung gezeigten Projekte aus den PVE Haslach (OÖ) und Böheimkirchen (NÖ). Diese zeigen, dass „PVE tatsächlich die ,Eierlegendewollmilchsau´ sei, die man sich in der Gesundheitsversorgung wünscht“. Oberösterreich sei punkto PVE sehr gut aufgestellt, betonte Dr. Wolfgang Hockl, Leiter des Referats für Primärversorgungseinheiten der oberösterreichischen Ärztekammer und Gründungsmitglied der PVE in Enns. Auch in Gesprächen mit Kolleg:innen sehe er, dass der Trend in Richtung PVE gehe. Wenn man den extramuralen Bereich so stärken möchte, dass er den Spitalsbereich nennenswert entlastet, braucht es die Einbindung aller Berufsgruppen, betonte Daniel-Peter Gressl vom Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV). Gerade bei jenen Gesundheitsberufen im niedergelassenen Bereich, die lange Zeit auf sich allein gestellt waren, brauche es Zeit, sich an neue Formen der Zusammenarbeit zu gewöhnen. Zudem bemängelte er, dass es noch einiger gesetzlicher Rahmenbedingungen, sowie personeller und finanzieller Ressourcen bedürfe, um den niedergelassenen Bereich tatsächlich zu stärken. Primärversorgung müsse viel stärker im Gesamtsystem der Versorgung gedacht und verstanden werden, appellierte Dr. Erwin Rebhandl, Präsident AM PLUS und einer der Betreiber der PVE in Haslach an der Mühl. Ihm fehle die Forderung nach mehr Gesundheitsberufen in der Primärversorgung, unter anderen auch von der ärztlichen Standesvertretung. Es brauche mehr Therapeut:innen und Pflegekräfte im System, um mit den vorhandenen Ressourcen eine gute Betreuung zu etablieren. Auch müsse bei einer Entlastung der Spitäler das Personal stärker in den niedergelassenen Bereich wechseln. Hier habe man noch einige Arbeit vor sich, so der AM PLUS Präsident.

Weitere Fotos zur redaktionellen Nutzung sowie das Videostatement von BM Rauch finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

Rainald Edel, MBA

PR-Consultant

WELLDONE WERBUNG UND PR GMBH

Lazarettgasse 19/OG 4

1090 Wien

(T) 01/402 13 41-40

(F) 01/402 13 41-18

r.edel @ welldone.at