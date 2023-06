Teilnehmerrekord bei Wiener Mistmeisterschaft 2023

Wien (OTS) - Aufgrund der hohen Nachfrage fand die Mistmeisterschaft 2023 erstmals ein ganzes Schuljahr lang, von 3. November 2022 bis 26. Mai 2023, statt. Insgesamt wetteiferten 530 Wiener Volksschulklassen um den Titel „Mistmeister*in des Jahres 2023“ – mit rund 12.000 Schüler*innen aus 4 Schulstufen ein neuer Teilnehmerrekord. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky ließ es sich daher auch heuer nicht nehmen, die Preisverleihung am 26. Juni auf der 48er Deponie Rautenweg persönlich zu übernehmen.

„Wir können nicht früh genug mit der Bewusstseinsbildung für Abfallvermeidung, Mülltrennung und den damit verbundenen Klimaschutz beginnen. Die Mistmeisterschaft bietet eine gute Möglichkeit, nachhaltiges Verhalten spielerisch in den Schulalltag zu integrieren. Denn eine gelungene Kreislaufwirtschaft trägt wesentlich zum Schutz unseres Klimas bei“, betonte Jürgen Czernohorszky.

Ziel aller teilnehmenden Kinder war es, im Rahmen eines Wettbewerbs in den 3 Bereichen Mülltrennung, Müllvermeidung und korrekter Umgang mit Batterien und Elektrogeräten möglichst viele Punkte zu erreichen. Innerhalb jeder Schulstufe gewann die Klasse mit der höchsten Punktezahl und der schnellsten Zeit.

Spannendes Programm für Gewinnerklassen

Als Preis wurden die erstplatzierten Klassen zu einem spannenden und abwechslungsreichen Vormittag auf die Deponie Rautenweg eingeladen. Neben der feierlichen Siegerehrung mit Pokalübergabe freuten sich die Kinder über einen Besuch bei den Pinzgauer Ziegen, Zwergschafen und Hühnern, einen Griff in die Tastboxen, eine Gokart-Rallye und verschiedene Sachpreise.

Abfallberater*innen voll im Einsatz

Die zweit- bis sechstplatzierten Klassen werden bis zu den Sommerferien von den Abfallberater*innen, die für das gesamte Projekt verantwortlich sind, besucht und mit Urkunden und Sachpreise ausgezeichnet.

Die Siegerklassen

Der spannende Wettbewerb brachte folgendes Ergebnis:

1. Schulstufe:

1. Platz: 1A der VS 21., Dr. Skala-Straße 43-45

2. Platz: 1A der VS 12., Rothenburgerstraße 1

3. Platz: 1C der VS 14., Mondweg 73-83

2. Schulstufe:

1. Platz: 2C der VS 11., Fuchsröhrenstraße 25

2. Platz: 2B der VS 3., Petrusgasse 10

3. Platz: 2C der VS 19., Alfred-Wegener-Gasse 10/12

3. Schulstufe

1. Platz: 3A der VS 10., Oberlaaer Platz 1

2. Platz: 3B der VS 10., Oberlaaer Platz 1

3. Platz: 3B der VS 16., Landsteinergasse 4

4. Schulstufe

1. Platz: 4A der VS 14., Mondweg 73-83

2. Platz: 4A der VS 22., Leonard-Bernstein-Straße 2

3. Platz: 4D der VS 13., Hietzinger Hauptstraße 166

