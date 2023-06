Gewerkschaft GPA: Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan neu verhandeln!

Dringender Appell von GPA und FH-Betriebsrät:innen - Bildungsauftrag unter diesen Bedingungen nicht aufrecht zu erhalten!

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft GPA fordert gemeinsam mit den Betriebsrät:innen der österreichischen Fachhochschulen die Bundesregierung dringend auf, den aktuellen Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan neu zu verhandeln. Die GPA unterstützt eine von der SPÖ im Februar 2023 eingebrachte Petition, in welcher echte Verhandlungen unter Einbeziehung aller betroffener Akteure verlangt werden.

Ein Hauptkritikpunkt der Gewerkschaft GPA ist dabei die unzureichende Valorisierung der Studienplatz-Finanzierung durch den Bund. Seit 1993 liegt diese um 25 Prozent unter der Inflationsentwicklung und 34 Prozent unter der Lohnentwicklung.

„Wir sehen großen Handlungsbedarf in der Finanzierung und im Ausbau neuer Studienplätze in allen Bereichen. Auch die Lehre, Forschung und Internationalisierung wird durch das Verhindern einer echten Reform unmöglich. Ein echter Bildungsauftrag ist unter diesen Bedingungen nicht aufrecht zu erhalten“, heißt es in einer Stellungnahme der GPA gemeinsam mit Betriebsrät:innen der Fachhochschulen Österreichs.

An den Österreichischen Fachhochschulen arbeiten mehr als 4.000 Beschäftigte. Diese verfügen weder über ein Vertragsbediensteten-Recht noch über einen Kollektivvertrag. Fachhochschulen fällt es unter anderem deshalb immer schwerer, gut ausgebildete Arbeitskräfte zu finden.

